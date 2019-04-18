شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. حماية المفاصل من المشاكل الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض بعض الأشخاص لبعض المشاكل الصحية في المفاصل، وهذا يتسبب فى الكثير من المشاكل كعدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي، وخلال هذا التقرير سنتعرف على طرق حماية المفاصل من المشاكل الصحية، وذلك وفقًا لموقع "health.harvard".

ما هى أسباب تعرض المفاصل بمشاكل صحية؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية لذلك، ومنها حمل أوزان ثقيلة، أو زيادة الوزن، أو عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي أي ممارسة الأنشطة، أو إصابتها بتآكل، أو مشاكل نتيجة للتعرض لحادث أو خبطة شديدة.

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هل التحرك بشكل دائم يحمى المفاصل؟

نعم "فالحركة بركة" كيفما نصحونا قديمًا أن الحركة لها العديد من الفوائد على الصحة العامة، كما أنها تحافظ علي صحة جسم الإنسان وصحة المفاصل، ولذا عليك التحرك بشكل دائم، وتغير أوضاع الجلوس عن طريق التحرك والمشي.

في حالة التخلص من الوزن الزائد هل ستصبح صحة مفاصلك أفضل؟

نعم فالقضاء علي الوزن الزائد والسمنة يساهم بشكل كبير في الحصول على صحة أفضل للمفاصل فى الجسم، فكل كيلو جرام تفقده يكون بمثابة 3 كيلو تفقدهم على مفاصلك وجسك.