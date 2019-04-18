شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحتك وشكلك.. 3 تمارين لشد البطن وإذابة الدهون اعملها فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكرش أو دهون البطن من المشاكل الصحية الشائعة التى تسبب لك الإزعاج بسبب تأثيرها على مظهر الجسم، ويمكن التخلص من هذه الدهون الزائدة حول البطن بممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائى صحى، وفى هذا التقرير نقدم أبرز التمارين الرياضية لشد البطن وإذابة الدهون فى المنزل، بحسب ما ذكر موقع "prevention".

تمارين لشد البطن وإذابة الدهون

كرر كل تمرين لمدة 30 ثانية ثم تليها فترة راحة مدتها 15 ثانية بين التحركات، ولمدة 5 دقائق يمكنك تكرارها مرة أخرى.





تمرين تسلق الجبال X-Mountain Climber

استلقى على الأرض على بطنك ثم ارفع بطنك على الأرض بحيث يشكل الجسم خطًا مستقيمًا من الرأس إلى الكعب، قم بتحريك ساقك اليسرى إلى كوعك الأيمن ثم ساقك اليمنى إلى كوعك الأيسر بالتبادل بين الأرجل بأسرع وقت ممكن.

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تمرين الاسكوات

تمرين القرفصاء أو الأسكوات

قف مع جعل القدمين على نفس مستوى الكتفين والذراعين، قم بضم ساقيك ثم النزول لأسفل مثل القرفصاء مع اليدين على الأرض ثم اقفز بسرعة إلى الخلف وعد إلى وضع البداية، كما فى الصورة.

تمرين البلانك

من التمارين المفيدة للتخلص من دهون البطن، يمكنك عمل نفس الخطوات الموجودة فى الفيديو.