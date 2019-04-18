تفاصيل حبوب جينسانا ” ginsana “

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منذ آلاف السنين والبشر يستخدمون النباتات والأعشاب للحصول على التغذية وصناعة المشروبات ومستحضرات التجميل والأصباغ وأيضًا بهدف التداوي والحفاظ على صحتهم وتحسين نوعية حياتهم .
ومن بين أشهر الأعشاب التي استخدمت من قديم الأزل في جميع أنحاء ، العالم ، نبات الجينسينج وهو يعتبر من أهم أنواع الأعشاب المستخدمة اليوم أيضًا ، بعد أن أثبتت مجموعة كبيرة من الأبحاث فوائده الكبيرة في تحسين الصحة ، ولذلك نجده من الأعشاب الأساسية المستخدمة في صناعة المكملات الغذائية وصناعة بعض المنتجات لزيادة طاقة الإنسان وقدرته على بذل الجهد .
جنسانا هي كبسولات مكملات غذائية لزيادة النشاط البدني والقدرة على التركيز ، وهي تستخدم للبالغين فقط لمساعدتهم على الاستمرار في ممارسة أنشطتهم اليومية الاعتيادية بدون الشعور بالتعب أو الإرهاق ، وهو صنع من نبات الجينسينج المعروف بفوائده في تنشيط الجسم .
التركيب
تحتوي كبسولات وشراب جينسانا على مستخلص نبات الجينسينج الآسيوي الأبيض Panax ginseng C.A. Meyer .
ويتوافر جينسانا في عدة أشكال صيدلانية وهي :
كبسولات جيلاتينية أو أمبولات أو شراب بنكهة الفاكهة خال من الكحول أو شراب يحتوي على الكحول .
الجرعة
لا يحتاج جينسانا لوصفة طبية لتناوله ، مثل باقي المكملات الغذائية ، والجرعة اليومية المعتادة من جينسانا هي :
2 كبسولة يوميًا (كل كبسولة تحتوي على 100 ملج من خلاصة الجينسينج) .
15 مل من الشراب يوميًا (يحتوي على 140 جم من خلاصة الجينسينج) .
دواعي الاستعمال
يستخدم لعلاج مشكلة ضعف الذاكرة .
في حالة الضعف العام والإجهاد .
يعيد تنشيط حيوية أعضاء الجسم المختلفة .
تستخدم للوقاية من الإجهاد العصبي .
يحسن عملية التمثيل الغذائي .
منشط جنسي .
يحمي خلايا عضلة القلب ويجددها .
يقلل الكوليسترول .
فوائد نبات الجينسينج
يستخدم الجينسينج منذ قرون في الطب الصيني التقليدي ، وينقسم نبات الجينسينج إلى عدة أنواع وهي : الجينسينج الأبيض والجينسينج الأحمر والجينسيج الطازج ، وهو يزرع في أماكن كثيرة ، ولكن أفضل أنواع الجينسينج هو الجينسينج الأمريكي والجينسينج الآسيوي .
ولأن تركيز المركبات النشطة في الجينسينج الآسيوي أكبر من الجينسينج الأمريكي ، لذلك يستخدم كمنشط قوي للجسم .
أهم الفوائد الصحية لنبات الجينسينج :
يقلل الالتهابات
يعتبر نبات الجينسينج من مضادات الأكسدة القوية ، مما يجعله يساعد في تقليل الالتهابات ويحمي خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي من خلال زيادة نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة .
مفيد لتحسين وظائف الدماغ
يساعد نبات الجينسينج في تحسين وظائف المخ مثل الذاكرة والسلوك ، كما أنه يساعد في تحسين المزاج كما أنه يساعد في تحسين القدرات الذهنية والعقلية للمرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر .
يحسن من ضعف الانتصاب
أظهرت الدراسات أن نبات الجينسينج يعزز من إنتاج أكسيد النيتريك ، وهو مركب يعمل على تحسين الدورة الدموية ويقلل من استرخاء العضلات في القضيب ، لذلك فإنه يحسن من مشكلة ضعف الانتصاب .
يحارب السرطان
لقد ثبت أن مادة الجينسونايد الموجودة في نبات الجينسينج بأنها مضادة للالتهاب وتحافظ على صحة خلايا الجسم ، وهذا يقلل من احتمالات إصابة الجسم ، بأنواع معينة من السرطان .
يكافح الإجهاد ويزيد مستويات الطاقة
يساعد الجينسينج على محاربة الإجهاد التأكسدي الذي يصيب خلايا الجسم ويزيد إنتاج الطاقة في الجسم ، وهذا يساعد في تحسين الصحة ورفع القدرة على أداء النشاط البدني .
يخفض مستوى السكر في الدم
أثبتت بعض الأبحاث أن نبات الجينسينج يعزز من إفراز الأنسولين في الجسم مما يساعد في تعزيز امتصاص السكر في الدم ويوفر الحماية من الإجهاد التأكسدي .
الآثار الجانبية لحبوب جينسانا
لم تثبت الأبحاث وجود أي آثار جانبية لنبات الجينسسينج .
كما أن كبسولات جينسانا لا تحتوي على السكر ، لذلك فإنها مناسبة لمرضى السكري .
كما أن كل كبسولة من جينسانا تحتوي على 346 سعر حراري فقط ، لذلك فإنها مناسبة للاستخدام على المدى الطويل .
كما أنه مناسب للسيدات في فترة انقطاع الطمث ، حيث أنه ليس لديه أي مفعول منشط ناتج عن الإستروجين .
المراجع:
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