إنفوجراف.. 10 أطعمة تخفض ضغط الدم المرتفع

يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، وبينما يلجأ كثيرون إلى الأدوية لخفضه، يسارع البعض إلى تناول أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم وتعيده إلى وضعه الطبيعي، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في التغذية قولهم إن الثوم من أهم تلك الأطعمة؛ لاحتوائه على المضاد "أليسين"، ما يعني أن تناوله نيئا مع زيت الزيتون يحسن ضغط الدم، بالإضافة إلى الرمان الذي يتميز بفوائد عديدة تساعد على تحلل ومنع تشكل اللويحات في الأوردة والشرايين؛ الأمر الذي يساعد على تحسين صحة القلب بشكل عام.

وتضم قائمة الأطعمة المخفضة للضغط المرتفع السبانخ، وهي من الورقيات الغنية بالحديد، ومنخفضة السعرات الحرارية، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، كما أنها تحتوي على المواد الغذائية الصحية للقلب مثل البوتاسيوم، والفولات، والماغنسيوم وهي المكونات الرئيسية لخفض ضغط الدم والحفاظ على مستوياته الصحية.

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ويرى الخبراء أن الموز من أفضل المصادر التي تمد الجسم بالبوتاسيوم، ولذلك يصلح كإضافة صحية لوجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار.

ويعمل تنظيم البوتاسيوم في الجسم على تنظيم الدورة الدموية وبالتالي تعديل الضغط.

في الإنفوجراف التالي تعرف على ١٠ أطعمة تخفض ضغط الدم المرتفع وتحافظ على مستوياته.



