محمد عماد يوضح توقيت اللجوء لشفط دهون الذقن

القاهرة - لايف ستايل
قال الدكتور محمد عماد الدين إستشارى جراحات التجميل وتنسيق ونحت القوام أن شفط الدهون من الذقن هو إجراء بسيط يتم فى وقت قصير وعادة ما تكون عملية التعافي من جراحة الذقن عملية سريعة ويمكن لمعظم الأشخاص العودة إلى مزاولة عملهم بعد عدة أيام، والعودة إلى النشاط الكامل المنتظم بعد فترة أسبوعين تقريبا. وأوضح الدكتور محمد عماد الدين أن عملية شفط الدهون من الذقن نتائجها إيجابية حيث تزول الخلايا الدهنية التي يتم شفطها بالعملية إلى الأبد لكن من الممكن أن يؤدي ازدياد الوزن بعد جراحة الذقن إلى تراكم الدهون مجددا حتى في المكان الذي تمت فيه الجراحة. وأكد الدكتور محمد عماد أجل الحفاظ على شكل الجسم والوزن الجديد بعد جراحة الذقن أو شفط الدهون من الذقن ، يجب أن يتم الحفاظ على نظام غذائي متوازن والإلتزام بممارسة الرياضة بشكل منتظم. وأوضح الدكتور محمد عماد الدين إذا كان الحفاظ على نظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية لا يقللان من مخزون الدهون فإن بعض الناس يختارون اللجوء لعملية شفط الدهون ومن خلال هذه العملية يصوا الى الشكل المثالى الذى يتمنوه .
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