جراح يوضح الأسباب لحدوث ترهلات الجلد بعد فقدان الوزن

أوضح الدكتور هشام عبد الله إستشارى الجراحة العامة والسمنة أنه من الطبيعى حدوث ترهلات فى بعض الأماكن بعد عمليات السمنة نتيجة لفقد كمية كبيرة من الوزن و لكن هناك بعض الطرق والنصائح التى تساعد على التغلب على هذه الترهلات . وقال الدكتور هشام عبد الله يجب الإهتمام بتغذية ورعاية الجلد لتحسين مرونته وتنشيط الدورة الدموية به والإستعانة بالكريمات التى تحتوى على الألوفيرا، حمض الهيالورونيك وفيتامين C وفيتامين E و A حيث انها تساعد على الترطيب وزيادة الكولاجين و الإيلاستين بالجلد. وأضاف الدكتور هشام عبد الله أن الأماكن الأكثر عرضة لحدوث الترهلات بعد فقدان الوزن والذراعين , وأسفل البطن ومنطقة الفخذ والأرداف والصدر , وهناك ونصائح لمكافحة الترهلات منها شرب الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وبالتالى مرونته و يفضل تناول لترين ماء يوميا . وأوضح الدكتور أن ترهلات الجلد تحدث بعد فقدان الوزن وذلك لأن الجلد يتميز بمرونته وهذه المرونة تتأثر على حسب الوزن الذي يتم فقده ومدى السرعة أو الزمن الذي يتم فيه فقد الوزن بالإضافة إلى فقدان الوزن هناك بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تساعد على حدوث ترهلات الجلد مثل عامل العمر حيث يصبح الجلد أقل مرونة كلما زاد العمر بالإضافة إلى التدخين والجفاف والتعرض لأشعة الشمس.

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