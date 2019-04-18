استشاري تنسيق القوام يشيد بتطور الطب التجميلي في السنوات الأخيرة

أكد الدكتور شادى سامى، استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن الطب التجميلي تطور في السنوات الاخيرة، بشكل كبير حتى أصبح يتيح اليوم تحسين المظهر الخارجي بطرق مختلفة لم تكن معروفة في السابق مثال جيد على هذا هو عمليات شد البطن وشفط الدهون بالفيزر والذى يعد ثورة جديدة لها نتائج مميزة ومبهرة. وقال الدكتور شادى سامى أن الدهون تتزايد وتتراكم في أكثر من مكان بالجسم، في الصدر والمؤخرة والفخذين، ولكن تعد دهون البطن من المشكلات التي يصعب حلها، لأنها تتحول بعد فترة قصيرة إلى ترهلات، أما باقية الدهون المتواجدة في أماكن مختلفة بالجسم يسهل حرقها من خلال الطعام الصحي والرياضه. وأضاف الدكتور شادى سامى أن التخلص من دهون البطن ليس أمر هين خاصة في بعض الحالات مثل الولادة القيصرية أو السمنة المفرطة ، ففي هذه الحالات نلجأ إلى عملية شفط دهون البطن، التي تضمن لكل إمرأة إذابة دهون البطن، والتخلص منها بشكل نهائي. وأوضح الدكتور شادى سامى أن الدهون تتراكم بسبب السمنة الزائدة والتي تنتج أحياناً نتيجة تناول الطعام بشراهة، وقد تصل شهوة الأكل بالمرء أحيانا إلى مرحلة إدمان الطعام، وحينها يجب على المريض بالسمنة اللجوء إلى عيادات التغذية لاتباع أنظمة غذاء محددة تساعده على التخلص من تلك الدهون. وأشار شادى سامى أن عملية شفط الدهون بالفيزر هى عملية تجميلة الهدف منها التخلص من الدهون الزائدة في منطقة البطن، والتي تؤثر بشكل كبير على مظهر المرأة، وتجعلها تبدو سمينة ذو قوام غير متناسق، وهي من العمليات البسيطة التي لا تشكل خطورة كبيرة على صحة المرأة، وليس لها أي أضرار.

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