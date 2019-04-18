شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المشاركة فى استفتاء الدستور.. النصائح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق خلال ساعات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذى يشارك خلاله مختلف فئات الشعب للإدلاء بأصواتهم، وفيما يتعلق بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، هناك مجموعة من النصائح يجب اتباعها حفاظًا على صحتهم، يقدمها لهم اليوم وفقا لموقع "web med":



نصائح صحية للتعديلات الدستورية

ـ ضرورة تناول الأدوية والعلاجات في موعدها ، مع تناول 2 لتر من الماء لتجنب حدوث هبوط أو جفاف في الجسم.

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ـ تجنب الوقوف لفترة طويلة في لجان الانتخاب، وعليهم الجلوس في الظل بعيدا عن أشعة الشمس الضارة، التي قد تزيد من فرص إصابتهم بضربات الشمس.

ـ اصطحاب كرسى صغير للجلوس عليه تجنبا للوقوف لوقت طويل، ويفضل الذهاب للانتخاب بعد المغرب لتجنب الزحام وأشعة الشمس الضارة.