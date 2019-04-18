انت الان تتابع موضوع متى يظهر الحمل في الدم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يمكنك في كثير من الأحيان معرفة ما إذا كنت حاملاً من خلال ملاحظة عرض واحد من الأعراض الشائعة على الأقل . وإذا كنت تعاني من أي من أعراض الحمل ، فيجب عليك إجراء اختبار الحمل المنزلي أو زيارة الطبيب لتأكيد الحمل . من المحتمل أن تحصلين على نتائج دقيقة من اختبار الحمل بعد يوم واحد من استخدامه ومع ذلك ، من الأفضل الانتظار لمدة أسبوع على الأقل ثم إجراء اختبار الدم لتأكد من ثبوت الحمل قد يخبرك اختبار الحمل إذا كنت حاملًا ، وفيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول اختبارات الحمل ؟

آلية عمل اختبارات الحمل

تم تصميم اختبارات الحمل لمعرفة ما إذا كان البول أو الدم يحتوي على هرمون يسمى موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرِيّة (hCG). المعروف بهرمون الحمل ، ويتكون هذا الهرمون مباشرة بعد أن تعلق البويضة المخصبة بجدار رحم المرأة ، ويحدث هذا عادة – ولكن ليس دائمًا – بعد حوالي 6 أيام من الإخصاب . وإذا كنت حاملاً ، فإن مستويات الهرمون hCG ستستمر في الارتفاع بسرعة وتتضاعف من يومين إلى ثلاثة أيام .

ما هي أنواع اختبارات الحمل المتوفرة ؟

يمكن أن يخبرك نوعان رئيسيان من اختبارات الحمل إذا كنت حاملاً : اختبارات البول واختبارات الدم :

اختبار البول لكشف الحمل

من الاختبارات السهلة من الممكن إجراءه في المنزل أو في عيادة الطبيب يظهر التحليل الهرمون hCG في البول من عدمه وتأتي اختبارات الحمل مع التعليمات المصاحبة لها ولكن لابد من متابعتها بدقة للحصول على نتائج أكثر دقة وبعد الاختبار لابد من مراجعة الطبيب المختص للتأكد من ثبوت الحمل .

اختبار الدم لكشف الحمل

يتوفر من اختبار HCG نوعان :

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اختبار HCG النوعي : هو ببساطة يعطي إجابة على سؤال هل أنت حامل أو لا ؟ ويطلب الأطباء في كثير من الأحيان هذه الاختبارات لتأكيد من الحمل في وقت مبكر بعد 10 أيام من موعد الدورة الشهرية التالية ، ويمكن لبعض هذه الاختبارات اكتشاف هرمون الحمل في وقت أبكر بكثير.

اختبار HCG الرقمي : المعروف باسم beta hCG ويقيس الفحص الكمية الدقيقة من هرمون الحمل في الدم ويمكن أن تجد مستويات منخفضة للغاية من هرمون الحمل. نظرًا لأن اختبارات الحمل هذه يمكنها قياس تركيز هرمون الحمل ، فقد تكون مفيدة في تتبع أي مشاكل أثناء الحمل. ويمكن أيضًا استخدامها (بالاشتراك مع اختبارات أخرى) لاستبعاد الحمل الأنبوبي (خارج الرحم) أو لمراقبة المرأة بعد الإجهاض عندما تنخفض مستويات هرمون الحمل سريعًا.

إذا كان مستوى هرمون الحمل أعلى أو أقل من المتوقع بناءً على مدى اعتقادك أنك حامل ، فقد يطلب طبيبك المزيد من الاختبارات. ويمكن أن تشمل الموجات فوق الصوتية أو تكرار اختبار HCG لبضعة أيام. والسبب الأكثر شيوعًا لظهور هرمون الحمل غير طبيعي هو عدم التأكد من التواريخ. هذا يعني أنك إما في فترة الحمل أو لا بقدر ما كنت تعتقد .

ما مدى دقة اختبارات الحمل ؟

قد تكون النتائج أكثر دقة إذا أجريت الاختبار صباحًا عندما يكون البول أكثر تركيزًا ، وتكون اختبارات الحمل في المنزل دقيقة بنسبة 99 ٪ أما اختبارات الدم هي أكثر دقة من هذا ، اختبارات HCG في الدم دقيقة للغاية لأنها تقيس الكمية الدقيقة من هرمون الحمل في الدم ، ويمكن أن تكشف عن كميات أقل من الهرمون مما يعني وجود مشاكل بالحمل في كل الأحوال يجب المتابعة بعد الاختبار مع طبيب متخصص .

أنسب الأوقات لتحليل الدم لكشف الحمل

يجب الانتظار من 6-7 أيام من اليوم الأول لغياب الدورة الشهرية المنتظمة ثم القيام بإجراء تحليل الدم وعلى الرغم من القدرة على معرفة وجود الحمل من عدم وجوده بعد ثلاث أيام فقط من تلقيح البويضة بواسطة الحيوان المنوي أي قبل عشرة أيام من موعد الدورة الشهرية التالية فيبدأ الجسم بإفراز هرمون الحمل بعد ثلاثة أيام من الإخصاب ويمكن عمل تحليل الدم بعد مرور أسبوع من وقت إخصاب البويضة .

الأعراض المبكرة للحمل

بعض أعراض الحمل ملحوظة بشكل خاص في وقت مبكر ، بما في ذلك:

-تأخر الدورة الشهرية .

-الشعور بالإرهاق .

-التبول أكثر من المعتاد .

– الحساسية وتورم الثديين .

-الغثيان والقيء والدوار .