متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لطالما استيقظنا في وقت ما وكانت وسائدنا ملطخة باثار المكياج، ولكن مع هذه الحالة المروعة ستفكرين مرتين قبل أن تنامي ولا تزيلي الماكياج، وخاصة الماسكرا.
تيريزا لينش، امرأة عادية اعتادت على وضع الماسكارا كل يوم لمدة 25 عاما، ولم تقم بإزالتها عند النوم، الأمر الذي تسبب في تكتل كتل سوداء صلبة في عينيها.
وعندما عانت لينش من ثقل جفونها، ذهبت إلى المشفى لرؤية طبيب وكانت جفونها تؤلمها بشدة، وعيناها متوترة وباكية.
واستخدمت جل لتخفيف الأعراض المؤلمة التي عانتها،ولكن لم ينجح أي شيء.
اكتشف الأطباء نتوءات مُكلّسة وصلبة، تُعرف بالخرسانة ، مدفونة تحت جفونها، الأمر الذي أصاب "لينش" بالصدمة.
وقد شكلت الكتل الناتجة عن استخدامها المكثف للماسكرا لمدة 25 عامًا خطر كبير على قدرتها على الرؤية والنظر، ولمعالجة عينيها تم إجراء عملية مع تخدير كامل لمدة 90 دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. مصيبة قد تحدث إذا لم تمسحي الماسكارا من عينيكي قبل النوم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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