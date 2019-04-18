النساء يكتشفن الرجال الخائنين غير المخلصين بمجرد النظر إلى وجوههم

هناك عدد قليل من الخيارات المتاحة، إذا كنتِ تشكين في أن شريك حياتك يقوم بخيانتك.

يمكنك قطع الشك باليقين والتأكد من خيانته ومواجهته، أو يمكنك فقط التجسس على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وأن تراقبي عن كثب إنفاقه، ولكنك ستخاطرين أيضًا بصحتك النفسية بهذه الطريقة.

إذا كنتِ تشكين خيانة شريك حياتك، فربما هناك بعض العلامات التي يمكنك من خلالها التأكد من ذلك - والتي ربما تجدينها حرفيًا على وجهه - نحن لا نتحدث عن علامات أحمر الشفاه أو لدغات الحب.

توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء يمكنهن اكتشاف الرجال الخائنين غير المخلصين بمجرد النظر إلى وجوههم، فيما يكون الرجال أقل قدرة على اكتشاف المرأة المخادعة بالطريقة ذاتها.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة Royal Society Open Science وأجراها باحثون من جامعة أستراليا الغربية على مجموعة من 1500 امرأة ورجل، تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاما، فإنه يمكن لكل من الرجال والنساء التعرف على الرجال الذين خانوا شركاءهم فقط من خلال تحليل تعبيرات وجوههم.

ووجدت دراسة أنه عندما يتعلق الأمر بالرجال الخائنين لشركائهم، فإنهم لا يستطيعون الحفاظ على تعبيرات الوجه المحايد.

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كما أوضحت النتائج التي توصلوا إليها أن الرجال والنساء في الواقع يمكن أن يتنبأوا بالرجل الغير المخلص إلى درجة معقولة من الدقة بمجرد النظر إلى الصورة.

توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد أن طلبوا من 1500 شخص الاطلاع على صور لـ 200 رجل وامرأة تم استجوابهم بشأن إخلاصهم لشركائهم ، وتمكن كل من الرجال والنساء من الحكم على إخلاص الرجال بمستوى من الدقة أفضل بكثير من الحكم على النساء.

كان 20 في المائة من الأشخاص قادرين على اكتشاف الرجال غير الموثوق بهم، ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالنساء ، فقد ثبت أنه من المستحيل قراءة تعبيراتهن بنفس الطريقة.

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