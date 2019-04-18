"الحمل" يُطيح بتاج ملكة جمال بوليفيا لعام 2018

لندن ـ لايف ستايل
قرّرت الجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال بوليفيا لعام 2018، تجريد حاملة اللقب من تاجها لانتهاكها قوانين المسابقة.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن جويس برادو (22 عاما)، مثلت بلادها في مسابقة "ملكة جمال الكون"، في ديسمبر الماضي، لكنها لم تستطع التأهل للدور نصف النهائي.
وأعلنت برادو الآن أنها حامل منذ شهرين من حبيبها عارض الأزياء، رودريغو غيمينيس، وقالت: "سيولد لنا طفل. وعائلتانا تدعماننا. ونحن سعيدان لأنني أحب رودريغو الذي يحبني".
وأعلن منظمو مسابقة الجمال أن برادو، خرقت شروط المسابقة، لذلك تم تجريدها من تاج ملكة الجمال.
وأفادت وسائل إعلام روسية، نهاية مارس/ آذار الماضي، بأن ملكة جمال موسكو، أوليسيا سيميرينكو، حُرمت من لقبها وتاجها، لأنها لم تحضر أي فعالية خيرية واحدة مخطط لها، وكسرت تاج ملكة الجمال، أما أوليسيا فاتهمت منظمي المسابقة بالكذب ودعت كل الفتيات إلى عدم المشاركة في مسابقات الجمال.
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