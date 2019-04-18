محمد أبو النجا يؤكد أن عملية "تكميم المعدة" آمنة لمن يعاني من فرط السمنة

أكد الدكتور محمد أبو النجا، أستاذ الجراحة المساعد بجامعة عين شمس في مصر، واستشاري جراحات السمنة المفرطة، أن علاج السمنة المناسب والأمثل لمن يعاني من فرط السمنة هو الجراحة ولكن قبل هذا من الضروري معاينة المريض بشكل شامل بحيث تشمل هذه المعاينة تقييم وفحص الأداء الهرموني بشكل دقيق، وتحليل دقيق لطبيعة الحياة وعادات الأكل لدى المريض، كما يجب التحقق وتوثيق محاولات تخفيض الوزن السابقة. وقال الدكتور محمد أبو النجا السمنة المفرطة مشكلة العصر التي يعاني منها الكثيرين ومع ظهور المشكلة ظهرت الكثير من الحلول و لكل حل مزاياه و عيوبه ومن تلك الحلول عملية تكميم المعدة ، ولكن بعض الأشخاص عند ذكر إجراء عملية جراحية ينتابهم الخوف . وأكد الدكتور محمد أبو النجا أن عملية تكميم المعدة آمنة جدا طالما تتم فى الأجواء السليمة وفق المعايير الطبية والتاريخ المرضى والحالة العامة للمريض , ويقوم علاج السمنة على ثلاثة خيارات رئيسية حسب شدة الحالة وما يقرره الطبيب، وتشمل هذه الخيارات الثلاث نظام غذائي صحي، والعمليات الجراحية، والأدوية. وأشار الدكتور محمد أبو النجا عادة ما تكون العمليات الجراحية هي الخيار الأخير للأشخاص الذين فشلوا في علاج البدانة عن طريق الحلول الأخرى، وتشمل الجراحات عادة عمليات ربط المعدة حيث يتم وضع حلقة حولها مما يحد من كمية الطعام التي يتم تناولها، وعملية تحويل مسار المعدة، ويتم فيها توصيل المعدة بالإثنى عشر أو الأمعاء الدقيقة، لخفض قدرتها على امتصاص السعرات الحرارية.

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