أساطير عن النوم تُؤدِّي إلى مشاكل صحيّة طويلة الأجل

حذَّر علماء بأن انتشار خرافات النوم ربما تضر بصحة الفرد على المدي الطويل، إذ يعتقد البعض بأن النوم لمدة 5 ساعات فقط في الليلة يكفي، ولا يسبب مشكلة كبيرة، إلا أن هذا الاعتقاد قد يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأجل.

وأجرى باحثون من كلية الطب في جامعة نيويورك تحقيقا لتحديد أهم 20 معتقدا شائعا حول النوم، وقام االباحثون بتقييم أكثر من 8000 موقع إلكتروني لتحديد أكثر أساطير النوم انتشارا، وبمساعدة خبراء طب النوم قاموا بترتيب المعتقدات، وتصنيف خرافات النوم المدعومة وغير المدعومة بأدله علمية.

وتضمنت الخرافات أن النوم في عطلة نهاية الأسبوع هو وسيلة جيدة لضمان الحصول على قسط كافٍ من النوم، وأن البالغين يمكنهم الحفاظ على صحتهم بشكل عام عند النوم لمدة خمس ساعات أو أقل، وخرافة أخرى وهي أن تذكر الأحلام هو علامة على النوم الجيد.

ورغم الخلاف الدائر بين خبراء النوم حول ما إذا كان النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع مفيدا أم لا، شرح الباحثون أنه في حين أن النوم في عطلة نهاية الأسبوع قد يكون مفيدا لمن يعملون في وظائف في نوبات مختلفة من اليوم، أما بالنسبة إلى الآخرين فهو تعطيل لإيقاع الحياة الطبيعي.

وأوضح الباحثون أن إيقاع الساعة البيولوجية، والمعروف باسم "ساعة الجسم"، هو دورة لمدة 24 ساعة تملي عندما يستيقظ الجسم وينام، كما أشار كبير الباحثين في الدراسة جياردين جان لوي إلى أن الاعتقاد أن تذكر الأحلام علامة على النوم الجيد ليلا هو مجرد خرافة أخرى، وأن السبب في ذلك أن كل شخص يمكنه الحلم أربعة أو خمسة أحلام في الليلة.

وفقا للباحثين، كان الاعتقاد بأن النوم لمدة 5 ساعات في الليلة هو أحد أكثر "الأساطير شيوعا" التي تمكنوا من كشفها بناء على الأدلة العلمية، حيث تشكل هذه الأسطورة الخطر الأكبر على الصحة على المدى الطويل، وفقا إلى هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا (NHS) فإن البالغين يجب عليهم النوم من سبع إلى تسع ساعات من النوم ليلا، أما الأطفال من تسع إلى 13 ساعة، بينما يجب أن ينام الأطفال الصغار والرضع لمدة 12 إلى 17 ساعة في الليلة، كما كشف الباحثون عن أسطورة أخرى، تقول إن الشخير أثناء النوم "غير ضار"، إلا أن الباحثين حذروا من أن الشخير قد يكون علامة على توقف التنفس أثناء النوم وهو بسبب الاسترخاء وضيق جدران الحلق.

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وأكد البروفيسور جان لوي: "النوم مهم للصحة، ويجب بذل مزيد من الجهد لإعلام الجمهور بشأن هذه القضية المهمة للصحة العامة"، وأضافت ريبيكا روبينز، زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراة في قسم صحة السكان في جامعة نيويورك لانجون الصحية، أن النوم "جزء حيوي من الحياة يؤثر على الإنتاجية والمزاج والصحة العامة".

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