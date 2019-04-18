شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غير متوقعة تصيبك بهشاشة العظام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتبط هشاشة العظام بصورة كبيرة بنقص الكالسيوم فى الجسم، لذا يركز الشخص على كميات الكالسيوم التى تدخل جسمه دون أن يكون على علم أنه قد يصاب بهشاشة العظام نتيجة عادات أخرى.

قضاء الكثير من الوقت على الأريكة

1- قضاء الكثير من الوقت على الأريكة

يحدث مرض هشاشة العظام وفقا لتقرير موقع "optmtherapy" عندما تفقد كتلة ونوعية العظام، فإذا كنت تعيش نمط حياة مستقر، قد تزيد فرصتك فى الإصابة بهشاشة العظام عن غير قصد لأن العظم إذا لم يتحرك يفقد مرونته، لذا يجب عليك ممارسة رياضية تناسب شكل وطبيعة جسمك مثل المشى أو السباحة.

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2- تناول الكثير من اللحوم الحمراء

قد يكون نظامك الغذائى الذى يركز على البروتين أمرًا سيئًا بالنسبة إلى عظامك، فقد تحفز الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين الكلى على إفراز المزيد من الكالسيوم، وبما أن الكالسيوم هو أحد اللبنات الأساسية للعظام، فإن فقدان الكالسيوم يمكن أن يسهم فى انخفاض كثافة المعادن فى العظام، ما قد يؤدى إلى هشاشة العظام، لذا يجب عليك تناول اللحوم باعتدال.



تناول الكثير من اللحوم الحمراء

3- تناول الوجبات الخفيفة المالحة

تناول الملح المرتفع يزيد من ارتفاع ضغط الدم، الذى يحفز الكلى على إفراغ الصوديوم، فى ذلك الوقت تتم إزالة الكالسيوم أيضًا من مجرى الدم.





4- تجنب التعرض لأشعة الشمس

على الرغم من أن الوقاية من الشمس أمر ضرورى للحد من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد، إلا أن فيتامين (د) الموجود فى الشمس لا يزال ضروريًا للمساعدة فى امتصاص الكالسيوم من الجسم، ووفقًا للمؤسسة الوطنية لهشاشة العظام الأمريكية يحتاج البالغون الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا إلى 400-800 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميًا، ويحتاج البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 50 إلى 800-1000 وحدة دولية يوميًا.



تجنب التعرض لأشعة الشمس

5- فقدان الكثير من الوزن

الحصول على وزن صحى أمر جيد إلا أن فقدان الكثير من الوزن يمكن أن يكون أمرًا سيئًا للغاية بالنسبة لعظامك، وأشارت دراسة إلى أن زيادة واحدة فقط فى مؤشر كتلة الجسم تقلل من خطر فقدان العظام بشكل كبير، لأن الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن قد يعانون أيضًا من سوء التغذية ، ما قد يساهم فى مرض هشاشة العظام أيضًا.