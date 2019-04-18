شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: هرمونان مرتبطان بالسلوك العدواني لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلصت دراسة حديثة، شملت 139 طفلا في الثامنة من أعمارهم، إلى أن انخفاض مستويات هرمون التسترستيرون وارتفاع مستويات التعاطف قد يفسر انخفاض مستويات السلوك العدواني لدى الفتيات.

كما تشير نتائج الدراسة، أيضا، إلى أن انخفاض مستويات التعاطف وارتفاع مستويات الكورتيزول قد يفسر ارتفاع مستويات السلوك العدواني لدى الأولاد.

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وقد شارك في الدراسة 80 فتى و59 فتاة في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، حيث شملت قياس مستويات هرمون «التستوستيرون» و«الإستراديول» (الهرمونات الجنسية)، (هرمون مرتبط بالإجهاد).. وفي الوقت نفسه، قام الباحثون بقياس تعاطفهم من خلال استبيان أرسلناه لآبائهم، وقد تم تقييم السلوك العدواني في الفصل ذاته، وقي بقية زملاءه تقييم سلوك بعضهم البعض.

وكشفت نتائج الدراسة، التي نشرت في عدد أبريل من مجلة «علم النفس والغدد الصماء»، أن التعاطف والهرمونات يمكن أن يفسر معا السلوك العدواني، إلا ان التفاعلات كانت مختلفة بين الأولاد والبنات.

كما أشارت النتائج إلى أن السبب وراء كون الفتاة غير عدوانية للغاية يمكن تفسيره جزيئا بمستوياتها العالية من التعاطف ومستوياتها المنخفضة من هرمون «التستوستيرون»، حيث ثبت أن الفتيات اللائي يجمعن بين هذين العنصرين النفسيين هما أقل عدوانية.