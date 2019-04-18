شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..الشمر والبابونج لعلاج المغص عند الرضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المغص من المشاكل الصحية المزعجة عند الرُضع، وهو السبب الرئيسي لبكاء الصغارالذى يمكن أن يمتد لأكثر من 3 ساعات فى اليوم إلى 3 أيام فى الأسبوع، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على طريقة عمل وصفة الشمر والبابونج لعلاج المغص عند الرضع، بحسب موقع "step to health".



مغص الاطفال

وصفة شاي بذور الشمر والبابونج

بذورالشمر والبابونج من العلاجات الطبيعية التى تساعد على تخفيف المغص عند الرضع، حيث أن البابونج والشمر لهما خصائص تساعد على تحسين الهضم وتخفيف الغازات فى المعدة التى تسبب حدوث المغص.

المكونات

½ ملعقة صغيرة من البابونج (3 جرام)

½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر (3 جرام)

1 كوب ماء (250 مل)

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بذور الشمر

الطريقة:

-أضف بذور البابونج والشمر إلى كوب من الماء المغلي.

-غطي المشروب واتركه لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

-عندما يكون المشروب دافئاً، اعطِ طفلك 2-3 ملاعق كبيرة منه.

-كرري الوصفة إذا استمر المغص بحد أقصى ثلاث مرات في اليوم.