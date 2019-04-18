شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعملى دايت.. إزاى تحمى جسمك من الضعف والأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرغبة في الحصول على جسم رشيق هو حلم جميع النساء والرجال، ولكن نتيجة للقيام باتباع بعض الأساليب أو الحميات الغذائية غير الصحية يتعرض الشخص الراغب في الحصول علي جسم مثالي إلى شخص مريض يعاني من الأنيميا، ونقص في العديد من عناصر الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على طرق صحية لحماية الجسم أثناء اتباع الحميات الغذائية من التعرض للضعف العام في الجسم، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أكد التقرير، أن غياب ثقافة التغذية الجيدة أثناء اتباع الحميات الغذائية هو السبب الأساسي في الإصابة بمشاكل صحية خلال القيام بممارسة الأنظمة الغذائية، فقد نجد البعض يقوم باتباع الحميات الكيميائية التي تعتمد علي نوع واحد فقط من الطعام يوميا، دون الاهتمام بنوعيات الطعان الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وهذا هو السبب وراء الإصابة بمشاكل صحية في جسم الإنسان.

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وأكد التقرير إلى أن اتباع الحميات الغذائية الخاطئة والغير غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، تتسبب في الإصابة ببعض المشاكل وأهمها الأنيميا وضعف عام في الجسم ونقص لعنصر الحديد، والتعرض للتعب والإرهاق، وتساقط الشعر وشحوب الوجه والصداع الشديد هذا الأمر كله يرجع لحدوث مشاكل في الجسم نتيجة للتغذية الخاطئة.

وأخيرا أكد التقرير، على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بجميع العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، والتي يحتاجها الجسم كاللحوم الحمراء، والخضراوات والفواكه.