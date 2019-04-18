شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب الاعصاب بالمسكنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد وتنميل في الأيدي والأرجل، عدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وقد يصاحبه في بعض الأحيان عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي، وهذا المرض يطلق عليه التهاب الأعصاب، وخلال هذا التقرير سنتعرف على علاج التهاب الأعصاب وفقا لموقع " Health".



التهاب الاعصاب

أوضح التقرير، أن الإصابة بالتهاب الأعصاب من الأمراض التي تزيد من الشعور بألم شديد في الجسم شبيه بشكة الدبوس والخدر والضعف العام بالجسم، ونجد أنه من الأمراض المصحوبة بالتغيرات في الأنسجة العصبية للعصب، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة به وأبرزها الضغط النفسي، والعصبي.



علاج التهاب الاعصاب

أشار التقرير، إلى أن تعرض الشخص لصدمة نفسية قد تكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب في الأعصاب، كما أن تعرض أحد أعصاب الجسم لمشكلة ما يتسبب أيضا في الإصابة بالتهاب الأعصاب، كما أن نقص المعادن في الجسم كالكالسيوم وفيتامين "د"، من أشهر وأبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر.

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اعراض التهاب الاعصاب

وأضاف التقرير، أن الإصابة بالأمراض المعدية ووجود عامل وراثي من أبرز الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالتهاب الأعصاب، كما أنها قد تكون من أبرز الأسباب المؤدية للتعرض والإصابة بهذا الأمر.

اعراض التهاب الاعصاب

وقدم التقرير، أهم أعراض التهاب الأعصاب، ومنها فقدان الإحساس بجزء معين في الجسم من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب الأعصاب، وهزلان في العضلات، وخز شديد في أطراف الجسم، ألم شديد في الجسم، الشعور بثقل شديد في الجسم، عدم إنتظام ضغط الدم، ومشاكل في الأمعاء كالإصابة بالإسهال أو الامساك.

علاج التهاب الاعصاب

وعن علاج التهاب الأعصاب، أوضح التقرير إلي أن العلاج يعتمد علي المسكنات لتسكين الألم الذي يشعر به الشخص المصاب، كما أن العلاج أيضا يعتمد علي بعض الفيتامينات الهامة التي تعمل علي تقوية الأعصاب وتقليل من الشعور بأعراض التهاب الأعصاب، كفيتامين ب، ود.