شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اللبن الرائب .. يحسن الهضم ويزيل السموم من الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللبن الرائب هو اللبن المخمر الذى يتميز بقوامه السميك ومذاقه اللاذع قليلاً، وله فوائد صحية عديدة، منها تغذية الجسم بالعناصر الغذائية وتحسين الهضم وصحة العظام وتقوية المناعة وغيرها من فوائد اللبن الرائب نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب ما ذكر موقع natural food series.



فوائد اللبن الرائب

فوائد اللبن الرائبيغذي جسمك بأكمله

يحتوي اللبن على الكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها جسمك ليبقى قوياً، وهو مكمل غذائى طبيعي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الصحة والتأكد من حصولك على كافة العناصر الغذائية، إنه ليس مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والبروتين فحسب، ولكنه يحتوي أيضًا على عناصر مغذية أخرى مثل الحديد والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك بالإضافة إلى الفيتامينات A و D و E و B.

يقلل من حرارة الجسم

يتميز اللبن بتأثير التبريد لجسمك بالكامل، خاصة الجهاز الهضمي، فهو يساعد على تحسين الهضم وتهدئة بطانة المعدة بعد تناول الأطعمة الحارة.

يحسن صحة الجهاز الهضمي

إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، فإن اللبن الرائب قد يساعدك بطرق أكثر مما تدرك، حيث أنه يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات التي تساعد في التغلب على الإسهال المعدي الناجم عن البكتيريا، حتى أنه يساعدك على غسل الأطعمة الزيتية، ويمكن شربه للمساعدة في حالات مثل عدم تحمل اللاكتوز وسرطان القولون والتهابات المعدة.

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فوائد اللبن الرائب منها تحسين الهضم

يمنع الجفاف

اللبن الرائب واحد من أفضل المشروبات الصيفية التي يمكنك الحصول عليها، ليس فقط لأنه يبرد جسمك، ولكنه يساعد أيضًا على التخلص من عدم الراحة العامة والجفاف الناتج عن فقدان المياه والسوائل من الجسم بسبب التعرق.

غنى بالكالسيوم المهم لصحة العظام

من المهم الحفاظ على مستويات الكالسيوم الجيدة لديك، لصحة العظام والأسنان وكذلك علاج تقلص العضلات، كما يساعدك الكالسيوم على تجنب المشاكل الخطيرة مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل.



فوائد اللبن الرائب

يزيل سموم الجسم

يحتوي اللبن على "ريبوفلافين" وهى مادة تساعد الكبد على العمل بشكل صحيح وإزالة السموم من الجسم، كما أنه عامل مضاد للأكسدة وهو أمر حيوي لإطلاق الهرمونات التي تساعد في عملية الهضم.

يقلل من ضغط الدم المرتفع

من المهم ضبط ضغط الدم لتجنب مشاكل القلب والسكتة الدماغية، ووفقا للدراسات، يحتوي اللبن على البروتينات النشطة بيولوجيا التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، هذه المكونات هي أيضا مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، لذا فإن شرب اللبن الرائب بانتظام يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

انقاص الوزن

يحتوي اللبن الرائب على نسبة منخفضة جداً من الدهون، كما أنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة كما يمكن أن يساعد في إرضاء الجوع بحيث تبقى بعيدًا عن الأطعمة غير الصحية غير المرغوب فيها، وبالتالى يساعدك على انقاص الوزن.