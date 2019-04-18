شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الامساك المزمن قد يصيبك بالبواسير وهبوط المستقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإمساك مشكلة شائعة وتعد أحد أنواع اضطرابات المعدة التى تصيب العديد من الأشخاص ويمكن عادة تخفيفها بسهولة، ولكن لسوء الحظ يمكن أن يؤدى عدم علاج حالات الإمساك لفترة طويلة إلى مضاعفات سيئة.

يصيب الإمساك ما يقرب من 80% من الأشخاص على مدار حياتهم، ووفقا لتقرير موقع " Health24" فأن الإمساك عادة يتلاشى من تلقاء نفسه أو من خلال علاجات بسيطة بدون وصفة طبية ، مثل المسهلات ، أو نظام غذائى غنى بالألياف، إلا أنه يمكن أن يصبح خطيرًا إذا لم يتم علاجه بفعالية.



اضرار الامساك المزمن

اضرار ومضاعفات الإمساك

الإمساك المستمر يمكن أن يكون له آثار جانبية سيئة وبعضها يمكن أن يكون خطيرًا وتشمل إضرار الإمساك ما يلى:

1. الإصابة بالبواسير

البواسير هي إحدى الآثار الجانبية الشائعة المرتبطة بالإمساك، فمع الضغط الزائد على منطقة المستقيم وتوترها ، تبدأ الأوردة في المنطقة في الانتفاخ بشكل غير طبيعي، مما يسبب تراكم الدم تحت الجلد وتشكيل كتل مؤلمة، مع إهمال علاج الإمساك قد تتطور البواسير داخليًا (داخل المستقيم السفلي) أو خارجيًا (بالقرب من فتحة الشرج)، يعتمد العلاج على حالة البواسير، فقد يقوم طبيبك بوصف مرهم موضعي للمساعدة في علاج الإمساك.



الامساك المزمن

2. تمزق للجلد بالقرب من منطقة الشرج

يمكن أن يؤدي ضغط الإمساك إلى إصابة الجلد المحيط بمنطقة المستقيم بتشققات صغيرة، مما قد يؤدى إلى نزيف المستقيم وألم أثناء حركات الأمعاء، الدم الذي يمر عبر هذه الشقوق عادة ما يكون أحمر مشرق، وعلى الرغم أن أي نزيف في المستقيم قد يير القلق ، إلا أن الشقوق الشرجية ستلتئم من أسبوع إلى أسبوعين إذا كان بالإمكان حل الإمساك، إذا لم تتخلص التشققات الشرجية من تلقاء نفسها ، فقد يصف لك الطبيب مرهمًا لتخفيف الألم والحكة.





3. انحشار البراز داخل القولون أو المستقيم

يحمل الإمساك المزمن خطر التسبب في انحشار البراز حيث يصبح صلب ويتراكم داخل القولون أو المستقيم عندما تترك بدون علاج ، قد يتسبب عدم علاج تلك المشكلة إلى مشاكل صحية أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي مثل ألم البطن الشديد والانتفاخ والقيء والغثيان.

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إذا كانت الحالة شديدة ، فقد يتطلب الأمر إزالة جسدية للبراز من قبل الطبيب، كما يمكن للطبيب أيضا وصف الدواء لتخفيف البراز ومحاولة إخلاءه باستخدام الحقن الشرجية.



هبوط المستقيم من اضرار الامساك الزمن

4. هبوط المستقيم

من الآثار الجانبية الأقل شيوعا ولكنها تكون نتيجة الإمساك المزمن، فقد يحدث هبوط المستقيم عندما يتحول المستقيم إلى الداخل ويبرز من خلال فتحة الشرج، وتشمل أعراض هبوط المستقيم ألمًا في أسفل البطن ونزيف محتمل ونتوء جسمي في المستقيم من خلال فتحة الشرج.

علاج هبوط المستقيم يعتمد على شدته، عندما لا يزال هبوط المستقيم في المراحل المبكرة ، فإن الجراحة ليست ضرورية وسيتراجع المستقيم من تلقاء نفسه ، ولكن في الحالات الشديدة ، سيتم النظر في أمر الجراحة.



البواسير من اضرار الامساك المزمن

5. سلس البراز

سلس البراز هو الخروج غير الطوعي للبراز وفقدان السيطرة على حركات الأمعاء، يمكن أن يكون هذا أحد الآثار الجانبية للإمساك المزمن ، لأن الإجهاد المستمر يسبب ضعف عضلات المستقيم وحتى تلف الأعصاب، حيث قد يؤدي الانسداد الجسدي الناجم عن البراز الصلب الجاف إلى تمدد العضلات وتسرب البراز المائي في الجهاز الهضمي حول كتلة البراز الصلبة.

سيصف طبيبك الملينات أو ربما يعالج انحشار البراز أولا، وبالنسبة للعضلات الضعيفة، قد يوصى بإجراء تدريب للأمعاء وتمارين لتقوية الحوض.