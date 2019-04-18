أستاذ جراحات تجميل يؤكد أن معظم السيدات ترفضن التدخل الجراحي "لتكبير الثدي"

أكد الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات التجميل والسمنة، أن تقنية حقن الدهون الذاتية من التقنيات المهمة في عالم التجميل، مشيرًا إلى أنه يتم تكبير الثدي بعدة طرق منها، حقن الدهون الذاتية في الثدي، أو عن طريق تركيب دعامة الثدي الحديثة وهي واحدة من أكثر الإجراءات أمانًا وفعالية، لأنها تختلف عن طرق تركيب السيليكون القديمة، فضلا عن أن هذه الحشوات حاصلة على شهادات الاعتمادات الدولية "FDA"، وتعتبر ثورة في جراحات التجميل.

وأوضح رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، أن الدعامات يتم تركيبها بدون وجود جرح ظاهر، مشيرًا إلى أن معظم السيدات ترفضن التدخل الجراحي لتكبير الثدي؛ وإن كان هذا الجرح من الأسفل، كونه يترك أثر في الثدى نتيجة الجراحة، ويتم حل هذه المشكلة، عن طريق جرح تجميلي صغير جدًا في المنطقة البنية حول "الحلمة"، وتختفي تمامًا خلال أسبوعين دون ظهور أية آثار نتيجة الجراحة في الثدي، وبالتالي لا تتعارض العملية مع الرضاعة، وكذلك الإحساس الخاص بها.

أضاف الدكتور أحمد السبكي، أن الدعامة يتم وضعها خلف الثدي كي تجعله يظهر بشكل مشدود وكبير، حيث يتم دفع الثدي إلى الأعلى للوصول للحجم المثالي، الذي يتناسب مع الشكل العام للجسم، منوهًا بأن هناك عدة مقاسات مختلفة من هذه الدعامة تستخدم حسب شكل كل جسم.

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