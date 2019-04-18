اعراض الناسور منها ألم شديد وتورم حول فتحة الشرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد داخل فتحة الشرج عدد من الغدد الصغيرة، إذا أصبحت إحدى هذه الغدد مسدودة ، فقد يتشكل خراج ، وحوالي 50 ٪ من هذه الخراجات تتطور إلى الناسور، والناسور نفق صغير يشبه الأنبوب يتشكل بين فتحة الشرج (في الغدة الشرجية) والجلد خارج فتحة الشرج مباشرة، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض الناسور الشرجى، بحسب ما ذكر موقع "family doctor".



اعراض الناسور

اعراض الناسور الشرجى

الخراج الذي يسبب الناسور مؤلم للغاية، يمكن أن يسبب ألم شديد وتورم حول فتحة الشرج.

هذا الألم يزداد سوءا مع حركات الأمعاء.

في بعض الأحيان يكون هناك إفرازات من فتحة حول فتحة الشرج. قد تكون لديك أيضًا حمى ونزيف حول المنطقة.

تهيج الجلد حول فتحة الشرج.

حمى وقشعريرة وشعور عام بالتعب.

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اسباب الناسور الشرجى

الناسور الشرجي يبدأ عادةً بعدوى في الغدة الشرجية، يمكن أن تسبب هذه العدوى خراجًا (منطقة منتفخة يتجمع فيها القيح)، عندما يستنزف القيح ، يمكن أن يترك قناة بين الأمعاء والجلد، هذه القناة (أو النفق) هي الناسور.



اعراض الناسور منها الالم الشديد

تشخيص الناسور الشرجى

يمكن لطبيبك تشخيص الناسور الشرجي عن طريق الفحص البدني لمنطقة الشرج، فإذا رأى طبيبك الناسور، فسيحاول عادة تحديد عمق الناسور واتجاهه، وفي بعض الحالات ، قد تحتاج إلى اختبارات إضافية.

هل يمكن الوقاية من الناسور الشرجي أو تجنبه

تتطور جميع الناسور الشرجية تقريبًا نتيجة لخراج في فتحة الشرج، في بعض الأحيان تحدث الخراجات بسبب مرض كرون أو الأمراض المنقولة جنسيا.



الناسور الشرجى

علاج الناسور الشرجي

يمكن علاج معظم خراجات الشرج عند الطبيب تحت التخدير الموضعي، لكن إذا تطور الناسور فسوف يحتاج الطبيب إلى إزالته جراحيا.

بعد إزالة الناسور، ستحتاج إلى تناول المضادات الحيوية، كما قد تحتاج لارتداء وسادة فوق منطقة الشرج حتى تلتئم.

- املأ الحوض بما يكفي من الماء الفاتر لتغطية الوركين والأرداف استرخ في الحمام 3 إلى 4 مرات يوميًا لمدة 10 دقائق تقريبًا.

التعايش مع الناسور الشرجي

- معظم الناسور يستجيب بشكل جيد للعلاج الجراحي.

- إذا كانت جراحة الناسور أكثر تعقيدًا بسبب موقعها، فقد يحتاج طبيبك إلى قطع جزء صغير من عضلة العضلة العاصرة أثناء الجراحة وسيبذل طبيبك كل محاولة لمنع تلف العضلات.