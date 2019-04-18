شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الفشل الكلوى السمنة المفرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلى تعد من أهم أعضاء الجسم التي تخلصه من السموم المتراكمة داخله عن طريق عملية التبول، فالكلي تقوم بتنقية الدم وتطهيره وطرد جميع السموم في الجسم، حيث إنها تقوم بتصفية الدم والسوائل والفضلات عن طريق إخراجهم من الجسم عن طريق عملية التبول، وهناك العديد من الأسباب التي تزيد من نسبة الإصابة بالفشل الكلوي، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لما نشره موقع "healthline" الطبي.

أكد التقرير، أن حدوث مشكلة في الكلي وخلل في عملية التبول نتيجة لتلك المشكلة فنجد أن هذا الشخص معرض للإصابة بالفشل الكلوي الذي يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية وفي حالة عدم الاهتمام بالعلاج نجد أن هذا الشخص معرض للوفاة في أي لحظة نتيجة لتراكم السموم في الجسم.

وأشار التقرير، إلى أن الإصابة بـالفشل الكلوي تعد من الأمور أو من الأمراض التي تتسبب في فقدان الكلى القدرة على التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، ونفايات الدم، ولذا يجب توخي الحذر ومعرفة الأسباب المؤدية لذلك.

وقدم التقرير، العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالفشل الكلوي ومنها:

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أسباب الفشل الكلوى

-الإكثار من تناول المسكنات فهي من أبرز الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالفشل الكلوي، ولذا عليك تجنب ذلك عن طريق التقليل من تناول المسكنات.

-ترجع الإصابة ببعض الأمراض المزمنة وكالسكر والضغط والكولسترول من أسباب تعرض الكلي لبعض المشاكل وزيادة فرص الإصابة بالفشل الكلوي.

-الأشخاص المصابون بارتفاع في نسبة ضغط الدم، هم الأكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي.

-الإصابة بالجفاف نتيجة عدم تناول السوائل الكافية لجسم الإنسان، من أبرز الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالفشل الكلوي، ولذا عليك تناول 3 لتر من الماء يوميا للحفاظ علي صحة الكلي.

-الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، وهذا الأمر يرجع إلى أن السمنة المفرطة من أبرز الأسباب.