انت الان تتابع موضوع فوائد الخوا جوا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الخوا جوا هو نبات يكون على شكل شجيرات صغيرة الحجم كثيرة الفروع وأوراقها مكشوفة وعليها شعيرات فضية اللون، وشجيرتها تكون زهوره فتكون باللون الأحمر، تنمو شجرة الخوا جوا في الأنديز والبيرو، لأنها من النباتات التي تتحمل الجفاف، والرطوبة المرتفعة وله العديد من الفوائد.

فوائد الخوا جوا

– يعمل على شفاء التقرحات في الجلد ويعالج الجروح والحروق.

– في حالة نقعه وعمل مغطس يومي، فيعمل على تضييق المهبل للمرأة، ويقوم بعلاج التهابات الجهاز التناسلي.

– الزيت المستخرج منه يستخدم في تخليص الطفل من الآلام أثناء التسنين.

– يستخدم في علاج البواسير الشرجية ويعمل على التخفيف من آلامها.

– يقوم بعلاج آلام الرأس كالصداع والصداع النصفي والتهابات الأذن.

فوائد الخوا جوا في علاج المعدة

– مضاد للجراثيم فهو يقضي على البكتيريا والفيروسات والفطريات بفعالية كبيرة.

– يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة المهمة للجسم، التي تعمل بدورها على تقوية جهاز المناعة فيقوم بحماية الجسم من الإصابة بالأمراض.

– يعمل على انقباض الجهاز الهضمي لذلك يستخدم كعلاج لحالات الإسهال المزمن.

فوائد الخوا جوا في علاج البرد والكحة

– في حالة استخدامه على شكل غرغرة طوال اليوم ، فيقوم بعلاج التهاب الحلق واللوزتين بفعالية كبيرة.

– يساعد على تهدئة السعال ويقوم بعلاجه فيقوم بطرد البلغم.

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فوائد الخوا جوا في علاج الأسنان

– في حالة استخدامه كغسول يومي للفم فيقوم بالحفاظ على صحة الأسنان ويحميها من التسويس.

– يقوم بتطهير الفم ويعالج التهابات اللثة والفك واللسان.

طريقة الحصول على مستخلص الخوا جوا

– في البداية نصل إلى جذور الخوا جوا، ونقطعها بالطريقة المناسبة.

– نقوم بعصر الجذور حتى نستخرج العصارة منها مع العلم أن الجذور تعصر بأدوات خاصة.

– نستخدم المادة المستخلصة من الجذور مثلما نستخدم الكريم، فنقوم بفرده على المنطقة المصابة ونتركها لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسلها بماء دافئ.

طريقة عمل معجون خوا جوا

– نحضر زجاجة صغيرة من زيت زيتون ومعها علبة متوسطة من كريم الفازلين الأصلي ونحضر فنجان مره مطحونه + بذور خوا وجوا مطحونه

– نضع الفازلين و الزيت و الخوا جوا مع بعضهم على نار متوسطة، ونتقلبهم جيداً ثم نتركهم حتى يذوب الفازلين مع زيت الزيتون وبعدها نقوم برفعهم من عن النار، ثم نضيف عليه المره و نتركه حتى يبرد ثم نضعه في علبه ويترك في الثلاجة.

طريقة عمل زيت خوا جوا

– نحضر زجاجة صغيرة من زيت زيتون ومعها فنجان مره مطحونة ومعها بيالة كبيره خوا جوا وتكون بذور غير مطحونة .

– نقوم بتسخين الزيت على النار ثم نقوم بوضع عليه الخوا جوا ثم نتركه حتى يغلي وبعدها نرفعه من عن النار و توضع فوقه المره و نتركه حتى يبرد ثم نقوم بوضعه في علبه دون تصفيته ويوضع في الثلاجة

العلاج باستخدام الخوا جوا

– يستخدم في حالة علاج الصداع وآلام الأذن أو علاج ألم داخلي في الجسم، فنقوم بسحق الجذور، ونضيف إليه كوب ماء ونقلبه جيدًا ثم يشرب منه كوب عند اللزوم.

– يستخدم زيت الخوا جوا في علاج آلام الأذان والتهاباتها عن طريق دهن الأذن بالزيت من الداخل والخارج.

– يستخدم في علاج القروح والدمامل والحروق والندب الجلدية، عن طريق دهن الجلد ثلاث مرات يومياً بمسحوق الجذور.

– أثناء فترة تسنين الأطفال يستخدم زيت الخوا جوا بدهن اللثة للطفل

طريقة استخدام الخوا جوا في علاج الإكزيما

– نحضر كوب من زيت الذره ونضعه في مقلاة ثم نضع فيها بصلة متوسطة بقشورها ونقوم بتقطيعها ثم نقليها في الزيت حتى تحترق وتصبح سوداء ونضع عليها ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة المطحونة، وعليهم ملعقة كبيرة حبة سمراء أو الحبة السوداء، ونضيف إليها ملعقة كبيرة من قشور الرمان المطحون، ثم نضع ملعقة صغيرة من مسحوق الخوا جوا المطحون، ثم نضع بعض من المره مطحونة، ثم نأخذ الخليط ونضعه مع الزيت ونتركه يغلي ثم نرفعه من على النار ونصفيه ثم نضيف للخليط كوب من زيت الزيتون، ومع علبة من الفازلين ونخلطهم جيداً، حتى يذوب الفازلين تماما وتصبح متماسكة ثم نضعه في علبة وندخله الثلاجة.