6 طرق فعالة للتعامل مع أكثر من مدير ليكونوا أصحاب العمل

يتزايد عدد المستقيلين من وظائفهم سنوياً بشكل مخيف منذ عام 2014 ليتوجهوا إلى بدء أعمالهم الخاصة ليكونوا أصحاب العمل؛ وذلك لأنهم لا يفضلون وجود مدير أو رئيس في العمل يحوم فوق أكتافهم طوال الوقت، فكيف إذا تواجد أكثر من مدير في مكان العمل.

يلتزم معظم الموظفين بتقديم تقارير إلى رؤسائهم أو المسؤولين المباشرين عنهم على أساس منتظم، ومن الملاحظ وجود أكثر من مدير في العديد من الشركات، الأمر الذي يعني تعدد الآراء، وتبدأ معاناة الموظفين عندما لا يتواصل هؤلاء الرؤساء مع بعضهم البعض بشكل فعال.

ويحتاج الموظف في هذا النوع من الشركات إلى أكثر من مجرد العمل الجاد والتفاني من أجل مصلحة الشركة، لذلك سنقدم بعض النصائح والطرق الفعالة للتعامل مع تعدد الرؤساء:

تحديد سلسلة القيادة

يعتبر من الضروري تحديد سلسلة القيادة لأنه في معظم الحالات لا يوجد سوى رئيس واحد نهائي لديه الكلمة الأخيرة في الأمور المتعلقة بالعمل، يمكنك طرح بعض الأسئلة على الأشخاص المناسبين لمعرفة من الذي يقدم تقارير إلى من واتباع السلسلة إلى الأعلى، وتنظيم أمور العمل وفقاً لذلك. ومع ذلك، مازال من الضروري عدم تجاهل جميع الرؤساء الباقين لأن عدم رضاهم عن أدائك سيضعك في مواجهة عواقب وخيمة.

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معرفة الهدف الذي يسعى المديرون لتحقيقه

من أجل خدمة جميع رؤسائك بسلاسة، تحتاج إلى فهم ما يتوقعه كل واحد منك، لذلك يتوجب عليك مراقبة أسلوب الإدارة لكل مدير، والتواصل معهم بشكل فعال؛ لمعرفة أهدافهم في العمل وفهم أسلوب عملهم، كما أنك تحتاج إلى تحديد وسائل التواصل الأفضل لكل منهم؛ لأنه السر في التفاهم مع الجميع.

مشاركة الرؤساء بحجم العمل

يعتبر من الضروري إعلام رؤسائك بالمشاريع التي تعمل عليها، وتضعهم بصورة حجم العمل الذي تتحمله ليكونوا على دراية بالعبء الخاص بك، ولكي لا يثقلوا عليك بمهام أخرى لن تتمكن من تنفيذها، كما يجب إخبارهم بذلك بأسلوب دقيق، بحيث لا يعتقدوا أنك تتذمر من العمل ولتجنب سوء التفاهم.

تحديد مهامك ومسؤولياتك

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يتوجب على الموظف في المرحلة الأولى من الوظيفة الحرص على فهم مهامه وتحديد مسؤولياته في الشركة، وتوجيه الاستفسار حول ذلك إلى رؤسائه، كما يتوجب عليه معرفة نسبة العمل المطلوبة منه، والالتزام بجميع الواجبات المحددة في عقد العمل.

طلب عقد الاجتماعات

إن التحدث إلى جميع الرؤساء تحت نفس السقف يمكن أن يحل كل الالتباسات والاستفسارات التي قد تكون أثرت على عملك، وعليك التأكد أن الجميع حصل على كل المعلومات المتعلقة بوظيفتك مما يساعد في تبسيط أعمالك.

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الابتعاد عن إضفاء الطابع الشخصي على المشاكل المتعلقة بالعمل

قد تسوء الأمور بسهولة أثناء العمل تحت ضغط أكثر من مدير، وأفضل ما يمكن القيام به في هذه الحالات هو التراجع وتحليل الأخطاء وتصحيحها أو العمل مع الآخرين لحلها، كما يجب الفصل بين العمل والحياة الشخصية الأمر الذي يجعلك أكثر كفاءة في حل المشكلات.

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