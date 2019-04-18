شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض يمكن أن تصيبك نتيجة سوء التغذية..اكتئاب وتوتر وعسر هضم مع وهن العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التغذية الجيدة تساوي حياة جيدة وصحة جيدة..هذا ما أكدته جميع الدراسات الطبية الحديثة، والتي تحث علي القيام بالتوعية للتغذية الجيدة، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الإنسان، وتحد من الإصابة بالأمراض المختلفة، كالأنيميا ومشاكل الجهاز الهضمي والإضطراب النفسي، وخلال هذا التقرير، نتعرف علي الأمراض التي تصيب الشخص نتيجة لسوء التغذية، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".



سوء التغذية

أشارالتقرير، أن هناك العديد من العناصر التي يجب أن تتواجد في غذاء الشخص يوميا، ومنها الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والأملاح المعدنية المختلفة والفيتامينات، وهذه العناصر تتواجد في الأطعمة الصحية كطبق السلطة الخضراء، واللحم أو الدجاج و الخضروات المطهية، والفواكه.

ومن بين الأمراض التي تصي الجسم نتيجة سوء التغذية:

-نقص العناصر الغذائية في الجسم تكون من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالاضطراب النفسي، والتي تساهم بشكل كبير في الإصابة بالاكتئاب، والتوتر والقلق وانخفاض التركيز والإجهاد.



سوء التغذية

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-يصاب الشخص بعسر الهضم نتيجة لحدوث مشاكل في الجهاز الهضمى وتقليل فرص امتصاص الأمعاء للأغذية.

-ضعف عام في الجسم، ونقص حاد في عناصره، هذا ما يسببه سوء التغذية علي المدي البعيد.

-يتعرض الكثيرمن الأشخاص المصابون بسوء التغذية للإصابة بمشاكل في العظام، وهذا الأمر يتسبب في زيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام، نتيجة لنقص عنصر الكالسيوم وفيتامين "د".

-كما أن الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية معرضون للإصابة بالأنيميا وصعوبة في التنفس، وهذا يتسبب في تعرض الشخص للإصابة بالضعف والتعب والاجهاد.

وأخيرا قدم التقرير بعض الأطعمة الهامة للحد والتقليل من فرص الإصابة بسوء التغذية كالأسماك واللحوم والدواجن والحليب، والكبدة مع ضرورة التعرض لأشعة الشمس، مع تناول الموز والسبانخ.