شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر "الرابطة العربية لجراحات السمنة" برئاسة الدكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العشرين لـ"الرابطة العربية لجراحات السمنة" والذى انطلق، اليوم الأربعاء، فى مدينة الإسكندرية بفندق "توليب"، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وبحضور كوكبة من أكبر أساتذة الجامعات وجراحى السمنة وخبراء من حول العالم.

وحول أهم فعاليات اليوم الأول من المؤتمر قال الدكتور أحمد السبكى إن البروفيسور "كارل ميلر"Karl A Miller قدم كورس تدريبى للمتخصصين فى مجال جراحة السمنة والسكر، وشرح من خلاله كيفية اختيار العملية المناسبة للمريض المناسب، وكيفية تجنب مشاكل الجراحات، وكيفية إعادة الجراحات بطريقة ناجحة للعمليات التى لم تنجح، وأهمية الادوات المستخدمة فى الجراحة وشدد على ضرورة استعمال الادوات الامريكية ذات الاستخدام الواحد لافتاً أن البروفيسور "كارل ميلر" Karl A Miller تحدث عن أهمية الأدوات لأنهم لديهم خلفية إننا فى مصر يمكن أن نستخدم الادوات اكثر من مرة.

وأضاف السبكى لـ"الخليج 365 " تضمنت الفعاليات أيضًا عرض مباشر لعدد من عمليات السمنة فى قاعة المؤتمر، مع فتح دائرة حوار والإجابة على تساؤلات من الاطباء تحت التدريب، مشيراً إلى أن اليوم الاول للمؤتمر كان مثمر للغاية من كل النواحى.

وتابع الدكتور أحمد السبكى حديثه: اليوم ايضا حضر البروفيسور "فرانسوا باتو" Francois Pattou الذى سيقوم غدا بالتحدث عن تأثير السمنة على دهون الكبد وتليف الكبد ودور جراحات السمنة فى القضاء على تلك المشاكل.

أما عن ابرز المكرمين فى المؤتمر فأعلن أنه سيتم تكريمه من قبل الرابطة العربية لجراحات السمنة، بالإضافة إلى تكريم البروفيسور "كارل ميلر" Karl A Miller، والبروفيسور "فرانسوا باتو" Francois Pattou نظراً لدورهم الفعال فى جراحات السمنة وحرصهم على تواجدهم فى مصر من أجل تبادل خبراتهم، أيضا سيتم ثلاثة من الأساتذة الكبار المصريين نظرا لإسهاماتهم على مدار السنين، وهم الدكتور عادل أنور أستاذ الجراحة العامة بجامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ الجراحة بكلية طب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور خالد الفقى أستاذ الجراحة بكلية الطب عين شمس.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر تستمر لمدة ثلاثة أيام من يوم 17 إبريل وحتى 20 إبريل بحضور عدد ضخم من أساتذة الجامعات المتخصصين فى جراحات السمنة.

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أ.د/ أحمد السبكى

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الفيرمونت: ابراج سيتى كورنيش النيل - البرج الشمالى - الدور الثانى بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

- 107 شارع الثورة - مصر الجديدة.

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