شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: 6 مهيجات للقولون العصبي.. تجنبوها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذَّر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من بعض السلوكيات والأطعمة التي قد تتسبب في تهيج القولون العصبي.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن من مهيجات القولون العصبي ما يلي:
الدهون الحيوانية.
المياه الغازية.
الفلفل والشطة والبهارات الحارة.
الضغوط النفسية.
قلة أكل الألياف.
قلة شرب السوائل.
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