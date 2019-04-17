10 خرافات يصدقها البعض عن النوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأرق وعدم النوم ليلًا له أسبابه - صورة أرشيفية

أجرى باحثون من جامعة نيويورك دراسة نشرت في دورية "سليب هيلث"، أكدت أن كثيرا منا لديهم مفاهيم خاطئة عن النوم ليس لها أساس من الصحة، معظمها ربما يكون مضرا بالصحة.

الدكتورة الباحثة ريبيكا روبنز وزملاؤها أجروا عملية بحث عبر 8 آلاف موقع لاكتشاف ما يعتقد الناس أنهم يعرفونه عن عادات النوم الصحي، وعرضت تلك المعتقدات على فريق من خبراء طب النوم، وجاءت النتائج كالتالي:

1- النوم لخمس ساعات أو أقل

إن كنت تريد التمتع بالقدرة على العمل بكفاءة خلال النهار وأن تكون قادرًا على الاستمتاع بنمط حياة معين، فكم عدد ساعات النوم التي تحتاجها؟

يقول الأستاذ جيراردين جان لويس، بجامعة نيويورك والمشارك في الدراسة: "كثير من الناس اعتبروا أن النوم لأقل من 5 ساعات ليلًا جيدًا، وهذا هو الافتراض الأكثر إشكالية."

ويضيف: "من المفترض أن نحصل على عدد ساعات نوم بين 7 لـ10 ساعات كل ليلة، على حسب العمر، لكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن ثلث الأمريكيين ينامون عدد ساعات أقل من 7 في الليلة، وطبقًا لإحصائيات اليوم العالمي للنوم، فإن الحرمان من النوم يهدد صحة ما يصل لـ45% من سكان العالم".

2- النوم في أي مكان وفي أي وقت صحي

على عكس المتوقع، اتضح أن الاستغراق في النوم عندما تتحرك وسيلة المواصلات ليست علامة على شخص مرتاح.

وأوضحت ربيكا روبنز أن النوم فورًا في أي مكان في أي وقت مؤشر على عدم الحصول على النوم الكافي، وأن الجسم مجهد لدرجة أنه يعوض ما فاته في أي لحظة متاحة.

3- الدماغ والجسم يمكنهما التكيف مع النوم الأقل

يعتقد الناس أن الدماغ والجسم يمكنهما التكيف وأداء وظائفهما على النحو الأمثل دون نوم كافٍ، وهذا الأمر خرافة طبقًا لما يؤكده الخبراء، وهذا لأن الجسم يمر بأربعة مراحل متباينة للنوم.

المرحلة الأولى يبدأ النوم الخفيف ثم تصبح منعزلًا عن البيئة المحيطة في المرحلة الثانية، التي تقضي فيها معظم فترة نومك.

المرحلتان الثالثة والرابعة تتضمن النوم العميق ومرحلة نوم حركة العين السريعة.

وأوضحت روبنز أنه خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة يكون العقل نشطا للغاية، ويمكن لحركة العين السريعة الحدوث في أي وقت خلال مرحلة النوم، لكن في المتوسط، تبدأ بعد نحو 90 دقيقة من النوم.

وهناك مرحلة أخرى مهمة خلال النوم وهي النوم العميق، عندما تتباطأ الموجات الدماغية لما يسمى بموجات دلتا أو نوم الموجة البطيئة، وفي هذا الوقت يطلق هرمون النمو وتتم معالجة الذكريات.

وأكدت روبنز أهمية مراحل النوم العميقة لتكوين الخلايا العصبية وإصلاح العضلات وجهاز المناعة.

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4- الشخير غير ضار

الشخير الصاخب الذي يتخلله توقفات في التنفس هو مؤشر على انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو اضطراب نومي خطير.

وطبقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم الأمريكي، يزيد خطر التعرض لأزمات قلبية والرجفان الأذيني والربو وضغط الدم العالي والجلوكوما والسرطان والسكري وأمراض الكلى والاضطرابات السلوكية والإدراكية خلال هذا الوقت.

وأوضحت روبنز أن "انقطاع التنفس أثناء النوم مرهق للغاية، وأن هؤلاء المرضى ينامون ثم يستيقظون مرارًا وتكرارًا، "ثم يكافحون النوم طوال اليوم لأنهم مرهقون جدًا، وكثيرًا لا يتم تشخيصه، لذلك نعتقد أن يؤثر على نحو 30% من السكان، ونحو 10% يتم تشخيصهم بالإصابة به".

5- شرب الكحول قبل الذهاب للفراش يساعد في النوم

أوضحت روبنز أن تناول الكحول قبل الذهاب للفراش يسحبك من مرحلة حركة العين السريعة والمراحل الأعمق للنوم، كما يقلل من جودة الراحة تلك الليلة.

6- ابق في الفراش واغلق عينيك وحاول النوم

عليك الاعتراف بأنه أمر منطقي؛ فكيف يمكنك النوم إن لم تكن في الفراش؟، لكن روبنز قالت: "إن بقينا في الفراش، سنبدأ الربط بين الفراش والأرق"، مشبهة إياه "بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والوقوف على جهاز المشي دون فعل أي شيء."

الشخص الذي ينام نوما صحيا يستغرق نحو 15 دقيقة قبل النوم، أما إن كنت تتقلب يمينًا ويسارًا لفترة أطول من ذلك، فعليك النهوض من الفراش وتغيير البيئة المحيطة والقيام بشيء مجنون، مقترحة "ابقي الأضواء منخفضة واطوي جوارب".

7- لا يهم في أي وقت من اليوم تنام

يقول خبراء النوم إن هذه خرافة أخرى تؤثر سلبًا على الصحة، وأوضح جيراردين جان لويس: "ننصح الناس بجدول منتظم للنوم؛ لأنه يسيطر على ما نسميه الساعة البيولوجية للجسم أو النظام اليوماوي، وهذا يسيطر على جميع هرمونات الجسم ودرجة حرارته وتناول الطعام وعملية الهضم ودورة النوم والصحو".

8- مشاهدة التلفزيون بالفراش تساعد على الاسترخاء

التحقق من جهاز الحاسوب أو هاتفك الذكي قبل النوم يجهزك لإمضاء ليلة سيئة، حيث أوضحت ربيكا روبنز أن هذه الأجهزة يخرج منها ضوء أزرق يخبر الدماغ بالاستيقاظ.

وقالت: "نريد تجنب الضوء الأزرق قبل الذهاب للفراش من مصادر مثل التلفزيون أو هاتفك الذكي، والقيام بأشياء تساعدك على الاسترخاء."

وطبقًا لمؤسسة النوم الوطنية الأمريكية، فإن الإضاءة الزرقاء تؤثر على هرمون الميلاتونين أو هرمون النوم أكثر من أي طول موجي آخر للضوء، ومشاهدة التلفزيون أو استخدام أي جهاز إلكتروني آخر قبل ساعتين من موعد الفراش تعني أنك ستستغرق وقتًا أطول للنوم.

9- قاوم الغفوة بعد الاستيقاظ

"قاوم إغراء الغفوة؛ لأن للأسف جسمك سيعود للنوم – نوم خفيف للغاية منخفض الجودة"، بحسب روبنز.

ما أن يوشك النوم على الانتهاء، يكون الجسم قرب نهاية آخر مرحلة من حركة العين السريعة، وما أن تضغط على زر الغفوة، سيبدأ الدماغ مرحلة جديدة.

10- الأحلام مؤشر على نوم جيد

أوضح جيراردين جان لويس أن هذه خرافة؛ "لأننا جميعًا نحلم أربع أو خمس مرات في الليلة. ولا نتذكرها لأننا لم نستيقظ أو نقاطع نومنا."

وأوضحت دراسة فرنسية أن الأشخاص الذين غالبًا ما يتذكرون أحلامهم لديهم نشاط دماغي أكبر في مركز معالجة المعلومات بالمخ، واستيقظوا مرتين خلال الليل وكانوا أكثر حساسية للأصوات عند النوم والاستيقاظ.