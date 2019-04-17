"النحت الرباعي".. سبيلك إلى جسم مثالي وجذّاب دون مضاعفات

يعتبر الجسد المثالي الجذّاب حلم يسعى إليه الرجال والنساء على حد سواء، إذ يضفي إحساساً رائعاً بالثقة، وقدراً كبيراً من الطاقة الإيجابية، تساعدك في الإقبال على الحياة اليومية بصورة أكثر جرأةً وحيوية.

عملية "نحت الرباعي" يتّبعها فقدان كبير للوزن، بهدف إزالة ترهّلات الجلد والدهون، وتحسين شكل الأنسجة الداخلية.

وتتمثّل النتيجة في مظهر أفضل مع شكل أكثر جاذبية، لأن فقدان أي وزن بشكل حادّ يتسبب في جعل الجلد والأنسجة تفتقر إلى المرونة.





في هذا السياق، أشار الدكتور إبراهيم كامل، استشاري جراحات التجميل والليزر في كلية الطب بجامعة عين شمس المصرية، إلى مميّزات عملية "النحت الرباعي"، موضحاً أنها لا تحتاج إلى فترة نقاهة كبيرة بعد إجراء العملية.

فترة نقاهة قصيرة

قال كامل: "تعدّ فترة النقاهة بعد عملية النحت الرباعي قصيرة، ويمكن ممارسة الحياة الطبيعية مباشرةً، من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة".

لا تسبّب مضاعفات

ويؤكد أن جميع التقنيات المستخدمة لنحت الجسم آمنة إلى حدّ كبير، ولا تسبّب المضاعفات إلا نادراً، كما أن النتائج مذهلة وسريعة، حيث يقل محيط الخصر وتظهر عضلات البطن.

وحدّد الدكتور إبراهيم كامل عدداً من الخطوات التي تساهم في ظهور نتائج سريعة لعملية النحت الرباعي ومنها:

استخدام الكريمات

استخدام الكريمات يساعد في تخفيف تورّمات ما بعد الجراحة، إضافةً إلى التخلّص من "الكورسيه" إثر إجراء العميلة فوراً.

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كمادات مياه باردة

يجب أيضاً عمل كمادات المياه الباردة من الأمور البسيطة، التي تٌعجّل عملية الاستشفاء عقب العملية.

ممارسة الرياضة

شدّد استشاري جراحات التجميل والليزر في كلية الطب بجامعة عين شمس، على ضرورة الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، حتى لا يعود المريض إلى وضعه قبل إجراء العملية، محذراً من مشكلة السمنة التي تلاحق المناطق الخاضعة لتجميل "النحت الرباعي".





وحدّد كامل من يستطيعون إجراء العملية في الفئات التالية:

- البالغين الذين استقرّت لديهم عملية فقدان الوزن.

- الأشخاص الأصحاء غير المصابين بحالات مرضية.

- غير المدخنين.

- الأفراد الذين يتّبعون نمط حياة صحي، وأسلوبَ تغذية سليم، ويمارسون تمارين اللياقة البدنية.



