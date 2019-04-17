الإمارات تترأس اجتماع تحديث لائحتيْ المجلس العربي للاختصاصات الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شعار مجلس وزراء الصحة العرب
ترأست الإمارات، الأربعاء، أعمال الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمراجعة وتحديث اللائحتيْن التأسيسية والداخلية في المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والتي انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتناقش اللجنة، على مدى يومين، ما تم إنجازه من اللائحة التأسيسية واللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، إضافة إلى قرارات مجلس وزراء الصحة العرب، واستكمال تحديث اللائحتين.
ويُنتظر أن يتم رفع نتائج أعمال اللجنة إلى اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، التي ستنعقد في جنيف يومي 19 و20 مايو/أيار، على هامش الدورة الـ72 لمنظمة الصحة العالمية.
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