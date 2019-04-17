حسن شاكر يكشف طُرق علاج إضطرابات المثانة العصبية

كشف الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحات المسالك البولية في جامعة عين شمس أنَّ إضطرابات التبول، والمثانة العصبية، وآلام الحوض المزمنة هى إضطرابات عصبية تُصيب أعصاب المثانة وتؤدي إلى أعراض كثيرة مُختلفة كالتردد على الحمام بكثرة، والسلس البولي وآلام الحوض وغيرها, والعلاج يبدأ بالتشخيص الدقيق لمثل هذه الحالات.

وقال الدكتور حسن سيد شاكر في تصريح خاص إلى موقع "لايف ستايل":"إنَّ إضطرابات التبول وآلام الحوض تشمل السلس البولي , والتبول اللا إرادي الليلي والإحتباس البولي الكامل والغير كامل , وآلام الحوض المزمنة .

وأضاف الدكتور حسن سيد شاكر أنَّه يتم إستخدام جهاز دراسة ديناميكية التبول وذلك للتشخيص الدقيق وتحديد الأسباب المُختلفة لإضطرابات التبول , وهذا الجهاز الوحيد القادر على قياس وظيفة المثانة والصمام البولي , وتقوم الدراسة بالتفرقة بين الأسباب المختلفة لكل من إضطرابات التبول على حدة وبذلك يتحسن جدًا نتائج العلاج .

وأوضح الدكتور حسن سيد شاكر أنَّ التنبية الكهربائي لأعصاب الحوض يعتبر من أحدث التقنيات للعلاج الغير جراحي وغير الدوائي لإضطرابات التبول وهذا العلاج عبارة عن جلسات يتم فيها وضع أداة صغيرة على حوض المريض ترسل إشارات تنبية لأعصاب الحوض وذلك لمدة نصف ساعة على مدار شهر فى 12 جلسة .

وأكَّد الدكتور حسن سيد شاكر أنَّ العلاج بالمنظار يتضمن حقن مواد لتقوية صمام التبول وذلك فى السلس البولي الإجهادي , وحقن مواد لإضعاف صمام التبول وذلك فى الإحتباس البولي العصبي , وحقن مواد بالمثانة لإضعاف الإنقباضات غير الطبيعية في حالات المثانة العصبية , كما أنَّ العلاج بالعمليات البسيطة تشمل تركيب أنسجة صناعية أو طبيعية لرفع عنق المثانة وتصليح السقوط المهبلي أو الشرجي وهى عمليات بسيطة جدًا ويخرج المريض من المستشفى في نفس اليوم .

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وأشار الدكتور حسن شاكر أنَّ العمليات المتقدمة للحالات المعقدة هى عمليات ذات نجاح عالي في الحالات التي لا يمكن علاجها بالطرق الأبسط ومنها تكبير المثانة وعمل صمام تبول وتحويل البول , كما أنَّ زرع أجهزة التنبية الكهربائي للأعصاب العجزية يعتبر من العلاجات المتقدمة لعلاج الحالات المستعصية من السلس البولي والإحتباس البولي .

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