شكرا لقرائتكم خبر عن أمه لا تستطيع احتضانه.. ولادة طفل "من غير جلد" فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ولاية تكساس الأمريكية، حالة ولادة لطفل ولكن بدون "جلد"، حيث مر على ولادة الطفل 4 أشهر، ولكن حتى الآن لم ينجح الأطباء فى معرفة سبب الحالة.

وبحسب صحيفة "بيبول" فإن الطفل جائبرى جرى وُلد بعملية قيصرية بمدينة سان أنطونيو فى ليلة رأس السنة، ولكن الأطباء تفاجأوا بعدم وجود جلد للمولود، باستثناء رأسه وساقيه، حيث تقول الأم أنها لا تستطيع تقبيله أو احتضانه.

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الأم وطفلها

ورغم عدم معرفة سبب الحالة، أو طريقة علاجها إلى أن الأطباء توصلوا إلى أن الطفل مصاب بحالة تسمى "عدم تنسج الجلد الخلقى"، وهى حالة نادرة تؤدى إلى فقدان الجلد.



الطفل

وأضاف الأطباء أن هذه الحالة تتمزق من مجرد الاحتكاكات البسيطة، ولا علاج لهذا الاضطراب، لكن يمكن السيطرة عليه باستخدام أدوية.

واختتمت الأم: "قد يستغرق الأمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل أن يحصلوا على إجابة قاطعة بشأن الحالة.. فالأطباء لا يريدون أن يعالجوا ابنى وفقا لتشخيص خاطئ".