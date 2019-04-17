انت الان تتابع موضوع نشرة بنادول ساينس ” panadol sinus ” الطبية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

بانادول ساينس هو دواء يستخدم لتخفيف ألم الجيوب الأنفية ، ومثل أي دواء أخر فإن بانادول له فوائد وله مخاطر ، لذلك ينصح بقراء نشرة الدواء قبل تناوله .

ما هو بانادول سينس

باندول ساينس هو دواء يستخدم لتخفيف ألم احتقان الجيوب الأنفية بشكل مؤقت ، وهو يحتوي على المكونات الفعالة (الباراسيتامول و وهيدروكلوريد فينيليفرين ) ، حيث يعمل الباراسيتامول على منع إرسال إشارات الألم إلى المخ ، ويعمل وهيدروكلوريد فينيليفرين على تقليل انسداد الأنف .

وهذا الدواء لا يسبب الإدمان ، ولكنه قد يسبب الدوار ، لذلك لا ينصح بتناوله أثناء قيادة السيارات أو استخدام الآلات الخطرة .

التركيب

المكونات النشطة :

500 ملج من الباراسيتامول .

5 ملج من فينيليفرين هيدروكلوريد .

مكونات أخرى :

يحتوي أيضًا على:

السليلوز – الجريزوفولفين

سوربات البوتاسيوم

البوفيدون

كبريتات الصوديوم لوريل

نشا الذرة

حامض دهني

التلك المنقى .

موانع استعمال بنادول ساينس

لا يجب تناول هذا الدواء إذا كنت تعاني من حساسية ضد الباراسيتامول ، وأعراض تلك الحساسية هي

ضيق التنفس .

تورم الوجه والشفتين واللسان والحلق .

الطفح الجلدي والتقشيلر والحكة أو تقرحات الفم .

لا تأخذ هذا الدواء إذا كنت :

الأطفال أقل من 12 عام .

إذا كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على مادة الباراسيتامول ، لعلاج البرد أو الأنفلونزا .

قبل الذهاب إلى النوم بعدة ساعات لأنه قد يسبب الأرق .

إذا كنت تناولت خلال ال 14 يوم الماضية أحد الأدوية التي تسمى مثبطات أوكسيديز أحادي الأمين والتي تستخدم لعلاج الاكتئاب .

إذا كنت تتناول الأدوية التي تسمى أمفيتامينات التي تستخدم لعلاج نقص الانتباه .

إذا كنت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم أو أمراض الشريان التاجي .

لا تتناوله بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المطبوع على العبوة .

قبل تناول هذا الدواء ، يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تعاني من :

Advertisements

ارتفاع ضغط الدم .

أحد أمراض القلب أو الأوعية الدموية .

مرض السكري .

فرط نشاط الغدة الدرقية .

مشاكل في البروستاتا أو صعوبة التبول .

سوء التغذية أو نقص الوزن .

إذا كنت تتناول الكحول .

الجرعة

قد تختلف المعلومات الواردة في نشرة الدواء عن ارشادات الطبيب أو الصيدلي ، ولكن لا يجب أن تتجاوز الجرعات التالية :

للبالغين والأطفال أكبر ن 12 عام : تناول قرصين مع كوب من الماء كل 4 إلى 6 ساعات ، ولا تأخذ أكثر من 8 كبسولات خلال 24 ساعة ، ولا يهم إذا كنت تتناوله قبل تناول الطعام أو بعده .

وللبالغين لا تتناول الدواء أكثر من بضعة أيام إلا بوصفة من الطبيب .

للأطفال بين 12 إلى 17 عام لا يتم تناول بنادول ساينس لمدة أكثر من 48 ساعة ، إلا بوصفة من الطبيب .

وتذكر أن الإفراط في تناول الباراسيتامول قد يسبب مشاكل خطيرة في الكبد .

لا تتناول بنادول ساينس لعلاج أي مشاكل أخرى ، إلا بعد استشارة الطبيب .

لا تعطي هذا الدواء لأي شخص أخر حتى لو كان يعاني من نفس الحالة .

احفظ الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال .

الآثار الجانبية لبنادول ساينس

يساعد هذا الدواء على تخفيف ألم احتقان الجيوب الأنفية أو سيلان الأنف بشكل فعال ، ولكنه قد يسبب بعض الآثار غير المرغوب فيها لدى القليل من الأشخاص ، ومن تلك الآثار :

الصداع والدوخة .

صعوبة النوم .

ارتفاع ضغط الدم .

الغثيان أو القيء .

وفي حالة حدوث أي مما يلي ، فاتجه إلى أقرب مستشفى :

إذا ظهرت أعراض الحساسية مثل الجكة والطفح الجلدي ومشاكل التنفس والتورم أو تقرحات الفم .

إذا ظهرت كدمات أو حدث نزيف غير مبرر .

إذا ارتفع معدل النبض بشكل غير طبيعي أو كانت ضربات القلب غير منتظمة .

إذا واجهت صعوبة في التبول (هذا الآثر يحدث غالبًا لدى الرجال الذين يعانون من تضخم البروستاتا ) .

إذا كنت تعاني من فقدان البصر ، والذي يحدث نتيجة ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي في العين .

التخزين

احتفظ بهذا الدواء في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية .

لا تقدم بتخزين هذا الدواء أو أي دواء أخر في الحمام أو بالقرب من الحوض ولا بالقرب من النافذة ، فالحرارة والرطوبة قد تدمر الأدوية .

احتفظ بالدواء بعيدًا عن متناول الأطفال .