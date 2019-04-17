نشرة بنادول ساينس ” panadol sinus ” الطبية

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بانادول ساينس هو دواء يستخدم لتخفيف ألم الجيوب الأنفية ، ومثل أي دواء أخر فإن بانادول له فوائد وله مخاطر ، لذلك ينصح بقراء نشرة الدواء قبل تناوله .
ما هو بانادول سينس
باندول ساينس هو دواء يستخدم لتخفيف ألم احتقان الجيوب الأنفية بشكل مؤقت ، وهو يحتوي على المكونات الفعالة (الباراسيتامول و وهيدروكلوريد فينيليفرين ) ، حيث يعمل الباراسيتامول على منع إرسال إشارات الألم إلى المخ ، ويعمل وهيدروكلوريد فينيليفرين على تقليل انسداد الأنف .
وهذا الدواء لا يسبب الإدمان ، ولكنه قد يسبب الدوار ، لذلك لا ينصح بتناوله أثناء قيادة السيارات أو استخدام الآلات الخطرة .
التركيب
المكونات النشطة :
500 ملج من الباراسيتامول .
5 ملج من فينيليفرين هيدروكلوريد .
مكونات أخرى :
يحتوي أيضًا على:
السليلوز – الجريزوفولفين
سوربات البوتاسيوم
البوفيدون
كبريتات الصوديوم لوريل
نشا الذرة
حامض دهني
التلك المنقى .
موانع استعمال بنادول ساينس
لا يجب تناول هذا الدواء إذا كنت تعاني من حساسية ضد الباراسيتامول ، وأعراض تلك الحساسية هي
ضيق التنفس .
تورم الوجه والشفتين واللسان والحلق .
الطفح الجلدي والتقشيلر والحكة أو تقرحات الفم .
لا تأخذ هذا الدواء إذا كنت :
الأطفال أقل من 12 عام .
إذا كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على مادة الباراسيتامول ، لعلاج البرد أو الأنفلونزا .
قبل الذهاب إلى النوم بعدة ساعات لأنه قد يسبب الأرق .
إذا كنت تناولت خلال ال 14 يوم الماضية أحد الأدوية التي تسمى مثبطات أوكسيديز أحادي الأمين والتي تستخدم لعلاج الاكتئاب .
إذا كنت تتناول الأدوية التي تسمى أمفيتامينات التي تستخدم لعلاج نقص الانتباه .
إذا كنت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم أو أمراض الشريان التاجي .
لا تتناوله بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المطبوع على العبوة .
قبل تناول هذا الدواء ، يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تعاني من :
ارتفاع ضغط الدم .
أحد أمراض القلب أو الأوعية الدموية .
مرض السكري .
فرط نشاط الغدة الدرقية .
مشاكل في البروستاتا أو صعوبة التبول .
سوء التغذية أو نقص الوزن .
إذا كنت تتناول الكحول .
الجرعة
قد تختلف المعلومات الواردة في نشرة الدواء عن ارشادات الطبيب أو الصيدلي ، ولكن لا يجب أن تتجاوز الجرعات التالية :
للبالغين والأطفال أكبر ن 12 عام : تناول قرصين مع كوب من الماء كل 4 إلى 6 ساعات ، ولا تأخذ أكثر من 8 كبسولات خلال 24 ساعة ، ولا يهم إذا كنت تتناوله قبل تناول الطعام أو بعده .
وللبالغين لا تتناول الدواء أكثر من بضعة أيام إلا بوصفة من الطبيب .
للأطفال بين 12 إلى 17 عام لا يتم تناول بنادول ساينس لمدة أكثر من 48 ساعة ، إلا بوصفة من الطبيب .
وتذكر أن الإفراط في تناول الباراسيتامول قد يسبب مشاكل خطيرة في الكبد .
لا تتناول بنادول ساينس لعلاج أي مشاكل أخرى ، إلا بعد استشارة الطبيب .
لا تعطي هذا الدواء لأي شخص أخر حتى لو كان يعاني من نفس الحالة .
احفظ الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال .
الآثار الجانبية لبنادول ساينس
يساعد هذا الدواء على تخفيف ألم احتقان الجيوب الأنفية أو سيلان الأنف بشكل فعال ، ولكنه قد يسبب بعض الآثار غير المرغوب فيها لدى القليل من الأشخاص ، ومن تلك الآثار :
الصداع والدوخة .
صعوبة النوم .
ارتفاع ضغط الدم .
الغثيان أو القيء .
وفي حالة حدوث أي مما يلي ، فاتجه إلى أقرب مستشفى :
إذا ظهرت أعراض الحساسية مثل الجكة والطفح الجلدي ومشاكل التنفس والتورم أو تقرحات الفم .
إذا ظهرت كدمات أو حدث نزيف غير مبرر .
إذا ارتفع معدل النبض بشكل غير طبيعي أو كانت ضربات القلب غير منتظمة .
إذا واجهت صعوبة في التبول (هذا الآثر يحدث غالبًا لدى الرجال الذين يعانون من تضخم البروستاتا ) .
إذا كنت تعاني من فقدان البصر ، والذي يحدث نتيجة ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي في العين .
التخزين
احتفظ بهذا الدواء في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية .
لا تقدم بتخزين هذا الدواء أو أي دواء أخر في الحمام أو بالقرب من الحوض ولا بالقرب من النافذة ، فالحرارة والرطوبة قد تدمر الأدوية .
احتفظ بالدواء بعيدًا عن متناول الأطفال .
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