دواعي استعمال ” olfen gel ” .. اولفين جل

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أولفين جل هو أحد مضادات الالتهاب التي تحتوي على مادة ديكلوفيناك كمكون نشط ، ويستخدم الديكلوفيناك لتخفيف الألم والتورم والالتهاب ، وتصلب المفاصل الناتج عن التهاب المفاصل ، وهو يساعد على تخفيف الألم والسماح للمريض بممارسة أنشطته اليومية المعتادة ، وهو ينتمي لمضادات الالتهاب غيرالسيتروئيدية ، ويستخدم أولفين جل لتخفيف وعلاج آلام الظهر والعضلات والمفاصل .
دواعي الاستعمال
علاج آلام الظهر والألم الناتج عن الإجهاد أو الالتواء .
إصابات الأنسجة الرياضية التي تصيب الرياضيين .
التهاب الأوتار .
الفصال العظمي .
خلع أو كسر أو تيبس الكتف .
التهاب الفقار المقسط .
عند إجراء جراحات بسيطة في الأسنان .
النقرس الحاد .
عند إجراء جراحات في العظام أو المفاصل .
التهاب المفاصل الروماتيودي .
طريقة استخدام أولفين جل
بشكل عام يمكن استخدام كريم أورال جل على موضع الألم ثلاثة مرات يوميًا ، ولكن يجب أن تستشير الطبيب لتحديد الجرعة الملائمة لحالاتك ، حيث يمكن أن تختلف الجرعة تبعًا لسن المريض ومدى سوء حالته ، وإذا كان المريض يعاني من مشاكل صحية أخرى ، وطريقة استجابة الجسم للدواء .
الآثار الجانبية لأولفين جل
قد تحدث بعض اللآثار الجانبية نتيجة تناول أولفين جل ، وبعض هذه الآثار نادرة لكنها خطيرة ، منها :
الغثيان .
عسر الهضم .
غازات البطن .
الإسهال أو الإمساك .
الدوخة والنعاس .
انسداد الأنف .
يجب أن تستشير الطبيب إذا لاحظت ظهور أيًا من الأعراض الجانبية السابقة .
تحذيرات استخدام أولفين جل
ينتمي أولفين جل لمجموعة مضادات الالتهاب غير السيترؤيدية وجميع هذه المضادات تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية ، وتزيد الاحتمالات لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل الخطر مثل مرضى ضغط الدم المرتفع ، فإذا كنت تعاني من مشاكل في القلب فتحدث إلى طبيبك أولًا .
احتياطات استخدام أولفين جل
قبل أن تستخدم أولفين جل ، يجب أن تخبر الطبيب إذا كنت تتناول أي أدوية بدون وصفة طبية مثل المكملات الغذائية والأدوية العشبية .
أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من الحساسية أو أي أمراض أخرى أو كنت تنتظر إجراء عملية جراحية ، فبعض الأمراض قد تجعلك أكثرعرضة لظهور الأعراض الجانبية للدواء .
اغسل يديك قبل وبعد تطبيق الجل .
لا تستخدم أولفين جل على الجروح المفتوحة أو الجافة أو الجلد المتشقق أو المتهيج أو المحترق نتيجة التعرض للشمس .
لا تغسل المنطقة التي وضعت عليها أولفين جل بعد التطبيق مباشرة ، ولا تستخدم أي منتجات أخرى في منطقة التطبيق إلا حسب إرشادات الطبيب .
تجنب اقتراب أولفين جل من عينيك أو أنفك أو فمك .
استشيري الطبيب قبل استخدام أولفين جل في فترة الحمل أو الرضاعة .
لا تستخدم أولفين جل إذا كنت تعاني من الحالات التالية :
الربو .
للأطفال أقل من 14 عام .
إذا كنت تعاني من فرط الحساسية .
إذا كنت تعاني من الشرى .
التفاعلات الدوائية مع أولفين جل
قد تعمل بعض الأدوية الأخرى على تغيير آثار أولفين جل أو قد تزيد من خطورة الآثار الجانبية للدواء ، وقد يتفاعل الدواء مع المركبات التالية :
أليسكيرين .
كابتوبريل .
اللوستارين .
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