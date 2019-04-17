دواعي استعمال ” olfen gel ” .. اولفين جل

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أولفين جل هو أحد مضادات الالتهاب التي تحتوي على مادة ديكلوفيناك كمكون نشط ، ويستخدم الديكلوفيناك لتخفيف الألم والتورم والالتهاب ، وتصلب المفاصل الناتج عن التهاب المفاصل ، وهو يساعد على تخفيف الألم والسماح للمريض بممارسة أنشطته اليومية المعتادة ، وهو ينتمي لمضادات الالتهاب غيرالسيتروئيدية ، ويستخدم أولفين جل لتخفيف وعلاج آلام الظهر والعضلات والمفاصل .

دواعي الاستعمال

علاج آلام الظهر والألم الناتج عن الإجهاد أو الالتواء .

إصابات الأنسجة الرياضية التي تصيب الرياضيين .

التهاب الأوتار .

الفصال العظمي .

خلع أو كسر أو تيبس الكتف .

التهاب الفقار المقسط .

عند إجراء جراحات بسيطة في الأسنان .

النقرس الحاد .

عند إجراء جراحات في العظام أو المفاصل .

التهاب المفاصل الروماتيودي .

طريقة استخدام أولفين جل

بشكل عام يمكن استخدام كريم أورال جل على موضع الألم ثلاثة مرات يوميًا ، ولكن يجب أن تستشير الطبيب لتحديد الجرعة الملائمة لحالاتك ، حيث يمكن أن تختلف الجرعة تبعًا لسن المريض ومدى سوء حالته ، وإذا كان المريض يعاني من مشاكل صحية أخرى ، وطريقة استجابة الجسم للدواء .

الآثار الجانبية لأولفين جل

قد تحدث بعض اللآثار الجانبية نتيجة تناول أولفين جل ، وبعض هذه الآثار نادرة لكنها خطيرة ، منها :

الغثيان .

عسر الهضم .

غازات البطن .

الإسهال أو الإمساك .

الدوخة والنعاس .

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انسداد الأنف .

يجب أن تستشير الطبيب إذا لاحظت ظهور أيًا من الأعراض الجانبية السابقة .

تحذيرات استخدام أولفين جل

ينتمي أولفين جل لمجموعة مضادات الالتهاب غير السيترؤيدية وجميع هذه المضادات تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية ، وتزيد الاحتمالات لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل الخطر مثل مرضى ضغط الدم المرتفع ، فإذا كنت تعاني من مشاكل في القلب فتحدث إلى طبيبك أولًا .

احتياطات استخدام أولفين جل

قبل أن تستخدم أولفين جل ، يجب أن تخبر الطبيب إذا كنت تتناول أي أدوية بدون وصفة طبية مثل المكملات الغذائية والأدوية العشبية .

أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من الحساسية أو أي أمراض أخرى أو كنت تنتظر إجراء عملية جراحية ، فبعض الأمراض قد تجعلك أكثرعرضة لظهور الأعراض الجانبية للدواء .

اغسل يديك قبل وبعد تطبيق الجل .

لا تستخدم أولفين جل على الجروح المفتوحة أو الجافة أو الجلد المتشقق أو المتهيج أو المحترق نتيجة التعرض للشمس .

لا تغسل المنطقة التي وضعت عليها أولفين جل بعد التطبيق مباشرة ، ولا تستخدم أي منتجات أخرى في منطقة التطبيق إلا حسب إرشادات الطبيب .

تجنب اقتراب أولفين جل من عينيك أو أنفك أو فمك .

استشيري الطبيب قبل استخدام أولفين جل في فترة الحمل أو الرضاعة .

لا تستخدم أولفين جل إذا كنت تعاني من الحالات التالية :

الربو .

للأطفال أقل من 14 عام .

إذا كنت تعاني من فرط الحساسية .

إذا كنت تعاني من الشرى .

التفاعلات الدوائية مع أولفين جل

قد تعمل بعض الأدوية الأخرى على تغيير آثار أولفين جل أو قد تزيد من خطورة الآثار الجانبية للدواء ، وقد يتفاعل الدواء مع المركبات التالية :

أليسكيرين .

كابتوبريل .

اللوستارين .