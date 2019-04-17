انت الان تتابع موضوع استعمالات بخاخ ريجين .. regaine والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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بخاخ ريجين regaine هو أحد الأدوية التي تستخدم لعلاج مشكلة الصلع الوراثي وتساقط الشعر والتي تعتمد على مادة مينوكسيديل والتي تساعد لى تحفيز نمو الشعر .

ويتوافربخاج ريجين بتركيزين ، التركيز الأول 2% مينوكسيديل وهو للنساء ، والتركيز الثاني 5% للرجال ، ويمكن استخدامه بدون وصفة طبية .

دواعي الاستخدام

تستخدم أدوية مينوكسيديل ، لعلاج مشكلة تساقط الشعر ومشكلة الصلع الوراثي في المراحل المبكرة (قبل تراجع الشعر للخلف) .

كيف يعمل بخاخ ريجين

إن العنصر النشط في بخاخ ريجين هو المينوكسيديل ، وهو يعمل على وقف تساقط شعر النساء ، حيث تؤدي العوامل الوراثية والهرمونات والتقدم في العمر إلى موت بعض بصيلات الشعر وقصر دورة نمو الشعر ، وبمرورالوقت تصبح مرحلة نمو الشعر أقصر ويصبح الشعر أرق وفي النهاية قد لا ينمو الشعر مرة أخرى .

ولكن مينوكسيديل يعمل على إمداد بصيلات الشعر بالدم والعناصر الغذائية الهامة ، مما يساعد على تقوية الشعر الموجود ويساعده على النمو مرة أخرى من خلال زيادة تدفق الدم إلى البصيلات وتنشيطها مرة أخرى .

طريقة استخدام الرغوة ريجين

أولًا يجب قلب العبوة رأسًا على عقب قبل الاستخدام وهزها عدة مرات حتى يتم توزيع الدواء داخل البخاخ .

نفتح العلبة ونقوم برجها ، ثم نضغط الرغوة على فروة الرأس مباشرة وتوزيعها برفق فوق فروة الرأس .

يستخدم مرتين في اليوم صباحًا ومساءًا .

استخدم ريجين على فروة الرأس الجافة .

اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام ريجين .

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حالما تجف الرغوة قم بتصفيف شعرك كالمعتاد .

متى نرى نتائج ريجين

إذا كنت تحاول الحفاظ على لياقتك البدنية ، فأنت بالتأكيد تعلم أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت ، وبالمثل فإن ريجين قد يحتاج بعض الوقت حتى ترى نتائجه ، وقد تصل تلك المدة إلى 16 أسبوع حتى ترى نتائج واضحة :

الأسبوع الأول : يتم تطبيق ريجين مرتين في اليوم ، مرة في الصباح ومرة في المساء .

الأسبوع الثاني : قد تلاحظ تساقط بعض الشعر ، ولكن هذا شيء جيد ، فهذا يعني أن ريجين يعمل من أجل إعادة نمو الشعر ليصبح أكثر كثافة ، ولذلك فإنه يطرد الشعر الضعيف غير الصحي ، ولكن تلك الفترة لا يجب أن تستمر أكثر من أسبوعين .

الأسبوع الثالث : في تلك الفترة ربما تكون عبوة ريجين قد نفذت ، فلا تنسى شراء عبوة جديدة حتى لا تفوت يوم بدون استخدام ريجين .

الأسبوع الثامن : في تلك الفترة من المتوقع أن ترى نتائج استخدام ريجين مثل نمو شعر جديد ، ولكن إذا لم تلاحظ ظهور تلك العلامة ، فتأكد من وجود علامات إيجابية أخرى ، مثل وجود شعر متساقط بدرجة أقل في سريرك أو وسادتك .

الأسبوع الثاني عشر : يجب أن ترى نمو شعر جديد في تلك الفترة حتى لو طفيف .

إذا رأيت نتائج من استخدام ريجين بعد مرور أربعة أشهر من استخدامه بشكل منتظم ، فلا تتوقف لأنك إذا توقفت عن استخدامه سوف يعود شعرك لوضعه السابق مرة أخرى ويجب أن تبدأ العلاج من البداية مرة أخرى .

من هم الأشخاص المرشحين لاستخدام ريجين

بخاخ ريجين مناسب للأشخاص من عمر 18 حتى 65 عام ، والذين بدأوا يلاحظون حدوث تساقط في الشعر بشكل نمطي ، ولكن قبل تراجع الشعر للخلف لدى الرجال ، وقد أثبتت التجارب أن ريجين قد ساعد في إعادة نمو الشعر لدى 80% من الحالات .

هل يمكن استخدام ريجين على الشعر المعالج بالصبغة

نعم ، يمكن استخدامه على الشعر المعالج بالصبغة ، ولا حاجة لتغيير روتين تصفيف الشعر الخاص بك ، ومع ذلك يجب أن تخبر أخصائي العناية بشعرك بأنك تستخدم ريجين .