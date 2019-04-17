انت الان تتابع موضوع مكونات حبوب فيفول .. وارشاداتها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

تستخدم كبسولات فيفول لعلاج ومنع حالات الأنيميا وفقر الدم ، وتحتوي الكبسولات على كبريتات الحديدوز المجفف وحمض الفوليك ، كمركبات فعالة بها ، وهي تؤخذ بدون الحاجة لوصفة طبية ، ومع ذلك يجب تتأكد أنها مناسبة لحالتك قبل أن تبدأ في تناولها .

تركيب فيفول

تحتوي كل كبسولة من فيفول على :

150 ملجرام من كبريتات الحديدوز .

500 ميكروجرام من حمض الفوليك .

استخدامات كبسولات فيفول

ينتمي فيفول إلى مجموعة من الأدوية تسمى مكملات الحديد ،وهو يعمل عن طريق استبدال الحديد المفقود في الجسم ، فالحديد معدن أساسي من المعادن التي يحتاجها الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء ، وعندما لا يحصل الجسم على حاجته من الحديد ، فإنه لا يستطيع إنتاج خلايا الدم الحمراء اللازمة للحفاظ على الصحة جيدة .

وتسمى الحالة التي يعجز فيها الجسم عن إنتاج عدد كافي من خلايا الدم الحمراء بفقر الدم ونقص الحديد أو الأنيميا ، ويستخدم فيفول لمنع أو علاج فقر الدم الناتج من نقص الحديد وأيضًا يستخدم لمنع نقص حمض الفوليك لدى السيدات أثناء الحمل .

احتياطات تناول فيفول

لا يجب مضغ كبسولات فيفول أو امتصاصها أو الاحتفاظ بها داخل الفم ، لأنها قد تغير لون الفم والأسنان .

لا ينصح بتناول فيفول للأطفال والمسنين .

تحدث إلى طبيبك قبل تناول فيفول ، إذا كنت تعاني من الحالات التالية :

فرط حمل الحديد : أو ما يعرف بداء ترسب الأصبغة الدموية والذي يتم فيه تراكم كمية كبيرة من الحديد داخل خلايا الجسم نتيجة لاضطراب وراثي .

فقر الدم الانحلالي : هو اضطراب يحدث في وظائف الدم وفيه يتم تكسير كرات الدم الحمراء قبل اكتمال عمرها الطبيعي وهو 120 يوم .

إذا كنت مصاب باعتلال الهيموجلوبين : وهو اضطراب وراثي في جين مفرد .

تضخم الخلايا الحمراء : وهو أحد اضطرابات الدم وفيه لا يتم إنتاج خلايا الدم الحمراء .

نقص فيتامين ب12 أو أي اضطرابات دموية أخرى .

إذا كنت تعاني من أي أمراض في الجهاز الهضمي .

الآثار الجانبية لفيفول

مثل باقي الأدوية ، فإن فيفول قد يسبب بعض الآثار الجانبية ، وبعضها نادر ولكنه خطير ، فإذا لاحظت ظهور أيًا من الأعراض التالية فاتصل بالطبيب :

أعراض الحساسية مثل الطفح الجلدي أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو ضيق التنفس .

وقد يؤدي فيفول أيضًا بأي مما يلي :

تهيج الجهاز الهضمي واضطراب المعدة .

الشعور بالقيء والغثيان .

Advertisements

الإمساك .

الإسهال .

تغير لون البراز .

تقرح الفم .

تقرح الحلق أو المريء (لدى كبار السن ) .

إذا لاحظت ظهور أيًا من الأعراض الجانبية التالية فاتصل بالطبيب .

طريقة تناول فيفول

لا يجب أن تتناول فيفول قبل ساعة أو بعد ساعتين من تناول أيًا من المأكولات أو المشروبات التالية : الشاي والقهوة والحليب والبيض وكل الحبوب ، فهذه الأطعمة تقلل من امتصاص الحديد .

اللحوم وأي أطعمة تحتوي على فيتامين c تزيد من امتصاص الحديد .

الجرعة المعتادة هي كبسولة واحدة من فيفول يوميًا ، ولكن قد يحتاج بعض المرضى مثل السيدات الحوامل إلى جرعة إضافية من الحديد .

قد يصف لك الطبيب جرعة إضافية إذا تطلبت حالتك ذلك .

يجب أن تبتلع الكبسولة بأكملها مع كوب من الماء ، وقد تؤخذ مع بعض الأطعمة حتى لا تسبب آثار جانبية معدية (على الرغم من أن ابتلاعها على معدة فارغة يزيد من فرص امتصاصها ) .

لا تمضغ الكبسولة أو تبقيها داخل فمك .

تناول جرعة زائدة من فيفول

إذا ابتلعت كبسولات أكثر من اللازم ، أو كنت تشك أن طفلك قد ابتلع بعض كبسولات فيفول ، فاذهب إلى أقرب مستشفى فورًا .

تظهر أعراض تسمم الحديد في غضون 24 ساعة من ابتلاعه ، وتشمل الأعراض الإسهال واضطرابات في القلب مثل انخفاض ضغط الدم ، وعدم انتظام ضربات القلب ، وبعض التغيرات الأيضية ، وارتفاع السكر في الدم ،وقد تصل لحد الغيبوبة .

وبعد مرور 24 ساعة على تناول جرعة زائد قد يصاب المريض باليرقان (الصفراء) ، وانخفاض في إنتاج البول ، وقد تصل إلى الفشل الكلوي أو تراكم السائل في الرئتين .

طريقة تخزين فيفول

اترك هذا الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال .

يجب حفظ الدواء في الكرتون حتى يبقى بعيدًا عن الضوء .

لا تتناول هذا الدواء بعد انتهاء مدة صلاحيته ، وهو اليوم الأخير من الشهر المدون على العلبة .

إذا لاحظت أن الكبسولة قد تدهورت أو تكسرت فلا تتناولها قبل استشارة الصيدلي .

لا تتخلص من أي أدوية عبر إلقائها في مياه الصرف الصحي .