مكونات حبوب فيفول .. وارشاداتها

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تستخدم كبسولات فيفول لعلاج ومنع حالات الأنيميا وفقر الدم ، وتحتوي الكبسولات على كبريتات الحديدوز المجفف وحمض الفوليك ، كمركبات فعالة بها ، وهي تؤخذ بدون الحاجة لوصفة طبية ، ومع ذلك يجب تتأكد أنها مناسبة لحالتك قبل أن تبدأ في تناولها .
تركيب فيفول
تحتوي كل كبسولة من فيفول على :
150 ملجرام من كبريتات الحديدوز .
500 ميكروجرام من حمض الفوليك .
استخدامات كبسولات فيفول
ينتمي فيفول إلى مجموعة من الأدوية تسمى مكملات الحديد ،وهو يعمل عن طريق استبدال الحديد المفقود في الجسم ، فالحديد معدن أساسي من المعادن التي يحتاجها الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء ، وعندما لا يحصل الجسم على حاجته من الحديد ، فإنه لا يستطيع إنتاج خلايا الدم الحمراء اللازمة للحفاظ على الصحة جيدة .
وتسمى الحالة التي يعجز فيها الجسم عن إنتاج عدد كافي من خلايا الدم الحمراء بفقر الدم ونقص الحديد أو الأنيميا ، ويستخدم فيفول لمنع أو علاج فقر الدم الناتج من نقص الحديد وأيضًا يستخدم لمنع نقص حمض الفوليك لدى السيدات أثناء الحمل .
احتياطات تناول فيفول
لا يجب مضغ كبسولات فيفول أو امتصاصها أو الاحتفاظ بها داخل الفم ، لأنها قد تغير لون الفم والأسنان .
لا ينصح بتناول فيفول للأطفال والمسنين .
تحدث إلى طبيبك قبل تناول فيفول ، إذا كنت تعاني من الحالات التالية :
فرط حمل الحديد : أو ما يعرف بداء ترسب الأصبغة الدموية والذي يتم فيه تراكم كمية كبيرة من الحديد داخل خلايا الجسم نتيجة لاضطراب وراثي .
فقر الدم الانحلالي : هو اضطراب يحدث في وظائف الدم وفيه يتم تكسير كرات الدم الحمراء قبل اكتمال عمرها الطبيعي وهو 120 يوم .
إذا كنت مصاب باعتلال الهيموجلوبين : وهو اضطراب وراثي في جين مفرد .
تضخم الخلايا الحمراء : وهو أحد اضطرابات الدم وفيه لا يتم إنتاج خلايا الدم الحمراء .
نقص فيتامين ب12 أو أي اضطرابات دموية أخرى .
إذا كنت تعاني من أي أمراض في الجهاز الهضمي .
الآثار الجانبية لفيفول
مثل باقي الأدوية ، فإن فيفول قد يسبب بعض الآثار الجانبية ، وبعضها نادر ولكنه خطير ، فإذا لاحظت ظهور أيًا من الأعراض التالية فاتصل بالطبيب :
أعراض الحساسية مثل الطفح الجلدي أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو ضيق التنفس .
وقد يؤدي فيفول أيضًا بأي مما يلي :
تهيج الجهاز الهضمي واضطراب المعدة .
الشعور بالقيء والغثيان .
الإمساك .
الإسهال .
تغير لون البراز .
تقرح الفم .
تقرح الحلق أو المريء (لدى كبار السن ) .
إذا لاحظت ظهور أيًا من الأعراض الجانبية التالية فاتصل بالطبيب .
طريقة تناول فيفول
لا يجب أن تتناول فيفول قبل ساعة أو بعد ساعتين من تناول أيًا من المأكولات أو المشروبات التالية : الشاي والقهوة والحليب والبيض وكل الحبوب ، فهذه الأطعمة تقلل من امتصاص الحديد .
اللحوم وأي أطعمة تحتوي على فيتامين c تزيد من امتصاص الحديد .
الجرعة المعتادة هي كبسولة واحدة من فيفول يوميًا ، ولكن قد يحتاج بعض المرضى مثل السيدات الحوامل إلى جرعة إضافية من الحديد .
قد يصف لك الطبيب جرعة إضافية إذا تطلبت حالتك ذلك .
يجب أن تبتلع الكبسولة بأكملها مع كوب من الماء ، وقد تؤخذ مع بعض الأطعمة حتى لا تسبب آثار جانبية معدية (على الرغم من أن ابتلاعها على معدة فارغة يزيد من فرص امتصاصها ) .
لا تمضغ الكبسولة أو تبقيها داخل فمك .
تناول جرعة زائدة من فيفول
إذا ابتلعت كبسولات أكثر من اللازم ، أو كنت تشك أن طفلك قد ابتلع بعض كبسولات فيفول ، فاذهب إلى أقرب مستشفى فورًا .
تظهر أعراض تسمم الحديد في غضون 24 ساعة من ابتلاعه ، وتشمل الأعراض الإسهال واضطرابات في القلب مثل انخفاض ضغط الدم ، وعدم انتظام ضربات القلب ، وبعض التغيرات الأيضية ، وارتفاع السكر في الدم ،وقد تصل لحد الغيبوبة .
وبعد مرور 24 ساعة على تناول جرعة زائد قد يصاب المريض باليرقان (الصفراء) ، وانخفاض في إنتاج البول ، وقد تصل إلى الفشل الكلوي أو تراكم السائل في الرئتين .
طريقة تخزين فيفول
اترك هذا الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال .
يجب حفظ الدواء في الكرتون حتى يبقى بعيدًا عن الضوء .
لا تتناول هذا الدواء بعد انتهاء مدة صلاحيته ، وهو اليوم الأخير من الشهر المدون على العلبة .
إذا لاحظت أن الكبسولة قد تدهورت أو تكسرت فلا تتناولها قبل استشارة الصيدلي .
لا تتخلص من أي أدوية عبر إلقائها في مياه الصرف الصحي .
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