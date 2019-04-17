شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. كم من الوقت يستغرقه الهيكل العظمي لتجديد نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلايا العظام الموجودة في جسمك ليست هي نفسها التي ولدت بها، فالجسم يتحول باستمرار إلى خلايا جديدة، فى الغالب يبلغ عمر نصف معظم خلايا العظام 25 عامًا، ويمكن أن تعيش ما يصل إلى 50 عامًا.

جسمك وأنت طفل لا يكون نفس الجسم عندما تتقدم قليلا فى العمر وفقا لتقرير موقع "dreamhumanity"، لست الشخص نفسه الذى كنت فيه طفلاً، فالخلايا تتجدد باستمرار على مدار العمر كله.

تتساقط الطبقة الخارجية من الجلد لإفساح المجال أمام الجلد الجديد، وداخل الأوردة تنقلب خلايا الدم لإفساح مكان للدم المتجدد، حتى بعض الأجزاء الأكثر ظهورا في جسمك تحل محل نفسها بمرورالوقت، بما في ذلك العظام.



الهيكل العظمى

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لن تستمر الخلايا التى تصنع عظامك قوية طول العمر، لأن العظام تقوم بإعادة بناء نفسها، وهذا هو السبب أن معظم العظام المكسورة يمكن أن تلتئم من تلقاء نفسها دون أي شيء أكثر من وجود شئ يعملها على تماسكها.

تحتوي العظام على خلايا خاصة تسمى الخلايا العظمية وظيفتها تحطيم العظام (حتى لو لم يتم تكسيرها) وإرسال المعادن إلى مجرى الدم، عندما ينهار العيكل العظمي، تقوم الخلايا العظمية بتكوين عظم جديد ليحل محل القديم، بحلول نهاية كل عام سيتم إعادة بناء حوالي 10 % من الهيكل العظمي للبالغين بالكامل من خلال هذه العملية.

نسبة الـ 10 % المتجددة هى مجرد رقم متوسط، لأن بعض العظام تنمو بشكل أسرع من ذلك وبعضها ينمو ببطء، في حين أن بعض أجزاء عظمك سوف تتحول بسرعة إلا أن أجزاء أخرى ستستمر لعقود طويلة.