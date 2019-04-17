شكرا لقرائتكم خبر عن عقاقير علاج السكر الأكثر شيوعا قد تحمى من أمراض الكلى والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن دواء شائعا لعلاج مرض السكر قد يقلل بشكل كبير من احتمالات الوفاة الناجمة عن الفشل الكلوي وأمراض القلب لدى مرضى السكري المصابين بأمراض الكلى.

وقال فلادو بيركوفيتش الأستاذ فى جامعة "اوكسفورد" ببريطانيا "يعد مرض السكري السبب الرئيسي لفشل الكلى في جميع أنحاء العالم، ولكن على مدار عقدين تقريبًا لم تكن هناك علاجات جديدة لحماية وظائف الكلى".

وأضاف "هذه النتيجة النهائية للتجربة تعد طفرة طبية كبيرة لأن مرضى السكر وأمراض الكلى معرضون بدرجة كبيرة لخطر الفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت .. لدينا الآن وسيلة فعالة للغاية لتقليل هذا الخطر باستخدام حبة مرة واحدة يوميًا.