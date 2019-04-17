شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن تحاليل الهرمونات الخاصة بالنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الهرمونات الهامة في حياة النساء والفتيات، والمسئولة عن الإنجاب والحفاظ علي صحتها بشكل جيد، وخلال هذا التقرير نتعرف علي هذه الهرمونات ودورها في حياة المرأة، وذلك وفقا لموقع " floliving ".

متي يجب علي المرأة إجراء تحليل الهرمونات؟

أشار التقرير، إلي أن هناك بعض الأعراض التي يجب أن تنتبه لها المرأة، لأنها تشير إلي وجود لخبطة في هرمونات الجسم، ومنها، الشعور بالتعب والإرهاق، ونقص الرغبة الجنسية، ظهور حب الشباب، وزيادة الوزن، حدوث مشاكل في الدورة الشهرية مثل المواعيد غير المنتظمة أو كثافة الدم.

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ما هي الهرمونات التي يجب القيام بتحليلها؟

هناك لوحة من الهرمونات الأنثوية التي يجب القيام بها، ويقيس هذا الاختبار مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون وهرمون FSH، فهذه هي أسماء تلك التحاليل الهرمونية الهامة في حياة المرأة والتي توضح إذا كان هناك مشاكل في هرمونات الجسم أم لا.

ما هو موعد المحدد لعمل تحاليل الهرمونات؟

أوضح التقرير، إلي أن الموعد المثالي لإجراء تحليل الهرمونات هو في الأيام القليلة التالية بعد انتهاء الدورة الشهرية فهذا هو أفضل وقت لاختبار مستويات الهرمونات .

ماذا تشير تحاليل الهرمونات الخاصة بالمرأة ؟

-يشير هرمون FSH إلى المرأة في حالة تبويض، وما إذا كان التبويض بشكل منتظم أم لا، وبالتالي تكون خصبة وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت تحاولين الحمل.

-تكشف مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون عن سبب أعراضك بالإشارة إلى هيمنة الاستروجين أو نقص البروجسترون.