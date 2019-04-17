انت الان تتابع موضوع كيفية المحافظة على القلب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

يعتبر القلب من أهم أجزاء وأعضاء جسم الإنسان، حيث يمثل القلب أهمية كبيرة في ضخ الدم لجميع مناطق الجسم كلها، وبذلك فهو يساعد على الحياة وتأدية جميع الوظائف بطريقة طبيعية، ويعد القلب هو المسئول عن الطاقة والحيوية لجميع أنشطة الجسم المختلفة، وفي حالة تعرض القلب لأي أمراض فسوف يترتبت على ذلك التأثير على حياة الإنسان، وسوف نتعرف من خلال المقال على طريقة المحافظة على القلب

كيفية المحافظة على القلب

هناك مجموعة من النصائح التي يجب إتباعها من أجل المحافظة على القلب ووقايته من خطر التعرض للأمراض المختلفة ومن أهم هذه النصائح مايلي:

1- الحرص على الضحك بصفة مستمرة، وذلك لتخليص الجسم من أي إجهاد أو تعب يعاني منه بالإضافة لضرورة التخلص من جميع ضغوطات الحياة المختلفة، كما أن الضحك يساعد في تقوية عضلات القلب ولقد أشارت الدراسات على أن الأشخاص الفكاهية والتي تضحك بصفة مستمرة دائمًا ما يتمتعوا بصحة جيدة.

2- تجنب مصادر القلق والتوتر والضغوطات النفسية والعصبية، مع ضرورة الإبتعاد عن الأشخاص السلبية التي تترك بالإنسان جانب تشاؤمي، وتجعله لا يرغب في الإقبال على الحياة.

3- تجنب تناول الأدوية والعقاقير وذلك لأن الإفراط في تناول بعض الأدوية قد يكون من مضاعفاتها تقليل مناعة الجسم والتأثير على عمل ووظائف القلب.

4- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بصفة مستمرة وخاصة رياضة الجري والسباحة وكذلك رياضة تسلق الأدراج.

5- الإهتمام بتناول الأطعمة الصحية التي تحافظ على القلب وعلى سلامته ومن أهم هذه الأطعمة هى المكسرات والحبوب والخضروات مثل الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر وكذلك الشاي.

6- ضرورة المحافظة على الوزن بالمعدلات الطبيعية له، وذلك لأن تراكم الدهون على منطقة الصدر وعلى القلب أيضًا يضعف من عضلات القلب، ويعرضه للإجهاد والأمراض العديدة.

7- الإهتمام بعمل فحوصات مستمرة، مع الإلتزام أيضًا بزيارة الطبيب من أجل التأكد من سلامة القلب ووقايته من التعرض للأمراض الخطيرة التي تهدد صجته.

8- تجنب التدخين بشكل مفرط، مع ضرورة الإبتعاد أيضًا عن تناول المشروبات الكحولية التي تؤثر على صحة القلب وعلى سلامته.

9- تقليل كمية الملح في الطعام، مع الإبتعاد عن الأطعمة الغنية بالشطة والبهارات الكثيرة.

10- تناول الأطعمة الصحية والخالية من الدهون، حيث يجب أن يتم الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة.

Advertisements

11- الإكثار من تناول العسل الطبيعي كل يوم وخاصة في الصباح على الريق.

12- الحرص على تناول الحليب بصفة مستمرة وكذلك الأسماك، وذلك لأنها تعد غنية بالأوميجا 3.

13- النوم لفترة كافية، حيث يجب على فرد أن يحرص على النوم حوالي ثمانية ساعات باليوم، وذلك من أجل المحافظة على صحة القلب والجسم بصفة عامة.

14- تناول مشروب القهوة بشكل مستمر، وذلك يرجع لأن معظم الدراسات أشارت على أن تناول كوبين من القهوة كل يوم يساعد في وقاية القلب من الأمراض العديدة.

15- الإبتعاد تمامًا عن المأكولات والمشروبات التي تؤدي لزيادة ضغط الدم، مثل الأكلات الحارة وكذلك الأطعمة الغنية بكمية كبيرة من الملح.

نصائح هامة من أجل المحافظة على الصحة العامة للجسم

هناك بعض النصائح التي تلعب أهمية كبيرة في الوقاية من الأمراض المختلفة والمحافظة على الصحة بشكل عام ومن أهم هذه النصائح مايلي:

الحرص على طهي الطعام وإعداده دائمًا من خلال استعمال زيت الزيتون، حيث يعد هذا الزيت أفضل لصحة الجسم وسلامته من الزبدة وغيرها من الزيوت الأخرى، هذا بالإضافة لأن زيت الزيتون يحتوي على سعرات حرارية قليلة، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة والتي تساعد على وقاية القلب من الأمراض الخطيرة، كما تعمل هذه المواد أيضًا على تقليل حدوث الإلتهابات بالجسم.

الإهتمام بتناول سمك السلمون بالتحديد وذلك لأنه يحتوي على عنصر الأوميجا 3 الدهنية والتي تساعد في خفض وتقليل نسبة الكولسترول الضار بالجسم.

فحوصات مستمرة للكشف عن أمراض القلب

هناك مجموعة من الفحوصات يلزم اتباعها من أجل الكشف عن أمراض القلب ومن أهم هذه الفحوصات ما يلي:

قياس ضغط الدم وعادة ما يجب أن يتم البدء في هذا الفحص من سن 18 عامًا، فمن الضروري أن يتم عمل اختبار لضغط الدم مرة واحدة كل سنتين للتأكد من عدم ارتفاع ضغط الدم.

قياس مستوى الكولسترول حيث يجب أن يتم قياس نسبة الكولسترول بالدم مرة واحدة كل خمس سنوات من عمر 18 عامًا.

عمل فحوصات للكشف عن السكر ويبدأ هذا الفحص من سن 45 عامًا كل ثلاثة سنوات.