إحذرى .. كرسي أطفال يتسبب فى مقتل 30 طفل

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - توفي أكثر من 30 رضيع خلال العشر سنوات الماضية بسبب استخدام والديهما لكرسي أطفال من ماركة "فيشر برايس".

وعلى الفور أعلنت مجموعة "ماتيل" الأميركية عن استرجاع 4.7 مليون كرسي أطفال من ماركة "فيشر برايس" من أنحاء العالم بعد تحذير من السلطات الأميركية إثر وفاة 30 رضيعا.

حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 30 حالة وفاة منذ تقديم المنتج في عام 2009 ، "بعد أن انقلب الأطفال الرضع دون قيود، أو في ظل ظروف أخرى" ، وفقًا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية.

وجاء الاستدعاء بعد ثلاثة أيام من إصدار الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بيانًا إخباريًا يدعو اللجنة إلى استدعاء المنتجات ، مشيرًا إلى خطرها، في الأسبوع الماضي ، طلبت لجنة السلامة وشركة فيشر برايس من المستهلكين التوقف عن استخدام السرير بعد بلوغ الرضيع ثلاثة أشهر من العمر ، أو "قادر على التدحرج".

وقالت "ماتيل"، الشركة الأم لـ"فيشر برايس" في بيانها: "نؤكد أن منتجاتنا آمنة ولكن بسبب الحوادث المبلغ عنها في حالات استخدم فيها المنتج دون اتباع التحذيرات وتعليمات السلامة، قررنا أن نسحب بشكل طوعي الكراسي من الأسواق".

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وقالت مارتا تيلادو رئيسة تقارير المستهلك في البيان "علمت فيشر برايس و CPSC بالوفيات المرتبطة بهذا المنتج لسنوات ويمكن أن تتخذ خطوات لتجنب هذه المأساة غير الضرورية". "لقد استغرق الأمر تحقيقًا صارمًا وأصوات الأطباء وعائلات الضحايا والدعاة في جميع أنحاء البلاد لجعل هذا التذكر حقيقة".

وقال الدكتور بنجامين هوفمان ، الذي يرأس لجنة مكافحة الإصابات والعنف ومنع السموم: "نحن سعداء للغاية بحدوث هذا". نادراً ما تصدر AAP مخاوف بشأن المنتجات الفرعية أو تدفع لعمليات الاسترجاع، ولكن ، قال هوفمان ، "نشعر أن هذا منتج خطير".

في مايو 2018 ، أصدرت CPSC تحذيراً للآباء والأمهات قائلين إنهم "على دراية بوفيات الرضع المرتبطة بمنتجات النوم المائلة" ، على وجه التحديد ، "المنتجات التي تشبه السرير" مع ميل إلى الخلف لرفع رأس الطفل وجذعه.

وأكدت راشيل وينتراوب ، المستشار العام في اتحاد المستهلكين في أمريكا أن ذلك مشكلة كبيرة وسيتم إسترداد الأموال بالكامل فقط للأشخاص الذين يملكون المنتج لمدة ستة أشهر أو أقل، وتعويض المتضررين .