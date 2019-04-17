"الفتق السري" عند الأطفال كيف يتم علاجه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 أبريل 2019 01:32 مساءً - تعتبر عملية إصلاح الفتق السري عند الأطفال من أشيع العمليات التي تجرى يومياً في جميع أنحاء العالم، "فتاق السُرة" من الحالات المرضية الشائعة جداً لدى الأطفال ويحدث بسبب بقاء فتحة صغيرة في وسط البطن خلف منطقة السرة مع عدم انغلاق العضلات بشكل كامل، مما يؤدي إلى بروز الأنسجة عبر هذه الفتحة وتشكل انتفاخ صغير في هذه المنطقة. لكن ما أسبابه الأخرى وكيف يتم علاجه؟

التقت "الخليج 365 نت" بالاستشارية في طب الأسرة الدكتورة" شريفه عبدالله الزهراني" لتحدثنا حول ذلك.

• ما هو الفتق السري؟

الفتق السري عبارة عن ضعف في عضلات البطن يتسبب في خروج جزء من الأمعاء، ويحدث عند 20 إلى 30% من الأطفال، ومن الممكن أن تقوى العضلات في بداية الشهر السادس إلى عمر السنة، لكن إذا تجاوز الطفل هذا العمر وظل ذلك الجزء غير موجود وضعيف ويسهل على الطبيب غرز إصبعه داخل بطن الطفل فهذا يعني عدم اكتمال عضلات البطن لدى الرضيع وفي هذه الحالة لا بد من التدخل الجراحي.



• تشخيص الفتق السري عند الأطفال:

1. الشكل أو المظهر الخارجي لبطن الطفل وبروز سرته.

2. المنطقة المحيطة بالسرة مؤلمة ومتورمة.

3. الاستشعار بمرونة السرة عند الضغط عليها.

4. عمل الموجات فوق الصوتية وأشعة إكس لفحص الفتق.

5. لا يسبب الفتق ألمًا للطفل وبالتالي لا يكون سببًا للبكاء، في المقابل لا البكاء أو الحزق أثناء البكاء يسببه أو يتسبب في زيادته.

6. إن الطريقة التي يقطع بها الطبيب أو يشد الحبل السري بها عند ولادة طفلك لا تؤثر على حدوث الفتق السري عند الأطفال.



• القرار العلاجي الذي يتبعه الطبيب:

1. يرتبط القرار العلاجي بحجم الفتق السري. إذا كان الفتق صغيراً وكان عمر الطفل صغيراً فلا حاجة لأي معالجة.

2. الفتق لا يسبب مضاعفات لذا يمكن الانتظار على الطفل فعادة ما يشفى الفتق بمفرده في الوقت الذي يبلغ فيه طفلك عمر (4 أو 5) سنوات، وحتى لو لم يحدث ذلك، فمن المحتمل أن يصبح أصغر، وهذا سيجعل الجراحة أسهل قليلاً.

3. في حال طرأت قساوة شديدة في الفتق مع عدم إمكانية إعادته إلى البطن وكان الطفل يبكي بشكل مستمر بسببه ففي هذه الحالة يستوجب إجراء العملية بشكل فوري.

4. تجنب العادات الخاطئة في علاجها، كوضع حزام وربط البطن أو وضع عمله معدنية (كوينز) لأن الضغط على البطن يؤخر التئام الفتق لذا يفضل تركه ليختفي تدريجيًا.