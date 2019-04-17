10 نصائح للتخلص من غثيان الحمل

يعد الغثيان من الأعراض الشائعة المصاحبة للحمل لاسيما في الثلث الأول منه، ويتسبب في معاناة النساء من القيء وفقدان الشهية والهبوط والصداع وغيرها من الأعراض المزعجة.

يبدأ الغثيان غالباً في الأسبوع الـ6 من الحمل تقريباً، ويُمكن أن يبدأ في الأسبوع الـ4 أو قبل ذلك، وغالباً نصف النساء اللّواتي يُعانين من الغثيان أثناء الحمل يشعرن بتحسنٍ كامل خلال 13 إلى 14 أسبوعاً، وبالنسبة لأخريات فيحتجن إلى شهر آخر إضافي للشعور بالراحة.

ويقدم الدكتور أحمد حشاد، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية الطب في جامعة عين شمس المصرية، لقراء "العين الإخبارية" عدة نصائح طبية للتخلص من غثيان الحمل، وهي:





1. تجنب الأطعمة كثيرة الدهون.

2. تناول الوجبات في مواعيد منتظمة لتجنب فراغ المعدة.





3. شرب كميات وفيرة من المياه والعصائر.

4. غسل الأسنان بالمعجون بعد كل وجبة.





Advertisements

5. عدم الاستلقاء بعد تناول الطعام.

6. تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل.

7. الاستلقاء لبعض الوقت في السرير عند الاستيقاظ قبل النهوض.





8. تجنب الحمضيات والكافيين.

9. تناول الأطعمة الغنية بالألياف.





10. تناول المكسرات المملحة.

ويقول الدكتور أحمد حشاد إن من شأن هذه النصائح أن تقلل من محفزات الغثيان وتساعد المرأة على التخلص منه، مشيراً إلى أن هناك أدوية تساعد على ذلك، ولكن يجب عدم تناولها إلا بعد استشارة الطبيب، وفشل الطرق السابقة في التقليل من الغثيان.

وهناك عدد قليل من النساء يستمر لديهن الغثيان حتى الثلث الثاني والثلث الثالث من الحمل، ولذا عليهن استشارة الطبيب إذا استمر الغثيان أو التقيؤ بعد الأشهر الـ3 الأولى، فقد يتسبب في الإصابة بالجفاف ونقصان الوزن عن الحدّ الطبيعي.