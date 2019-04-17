ميغان ماركل ستنجب طفلها خلال عطلة "عيد الفصح" في 2019

يُتوقع أن يولد الطفل الأول للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوقة ساسيكس، في أواخر شهر إبريل/ نيسان في هذا العام، إلا أن تقارير جديدة رجحت بأن يولد الطفل خلال عطلة عيد الفصح في هذا العام، أي في يوم الأحد الموافق يوم 21 إبريل/ نيسان، وفي حين أنه لا يوجد حتى الآن دلائل واضحة تشير إلى أن الطفل الملكي القادم قد يولد في يوم عيد الفصح، والذي يتصادف أيضًا بأنه يوم عيد الميلاد الثالث والتسعين لملكة بريطانيا، إلا أن نسبة ليست بالقليلة من البريطانيين تحدثوا عن أن الطفل الأول لعائلة ساسيكس من المرجح أن يولد في يوم الأحد.

وتأتي التقارير التي تحدثت عن احتمالية إنجاب دوق ودوقة ساسيكس لطفلهما الأول، في عطلة يوم عيد الفصح، بعد أن أعلن الزوجان من خلال بيان رسمي صدر، عن قرارهما بالاحتفاظ بخصوصية مولد طفلهما الأول، وعدم الكشف لوسائل الإعلام أو أفراد الجمهور عن أي تفاصيل بشأن هذا الشأن، كما تحدث البيان أيضًا عن امتنان الزوجان بالاهتمام والدعم الكبير الذي حصلا عليه من أفراد الجمهور، وتخطيطهما لمشاركة سعادتهما بأنباء مولد طفلهما الأول مع الجميع على حد وصف البيان، ولكن بعد أن يحصلا على فرصة للاحتفال بذلك الحدث السعيد بخصوصية كعائلة جديدة مكونة من ثلاثة أفراد.

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