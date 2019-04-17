خبراء يكشفون عن أفضل الطرق للتخلّص من الجراثيم الموجودة في اللحى

تتباين الآراء بشأن اللحى عند الرجال، ففي العام الماضي كشفت دراسة تن الرجال أصحاب اللحى أكثر جاذبية من غيرهم، بينما قالت دراسة أخرى أن 43 في المائة من النساء لن يقمن علاقة حميمة مع هؤلاء الرجال مع اللحى، بالاضافة إلى ذلك قالت دراسة جديدة إن الرجال مع اللحى يحملون جراثيم أكثر في لحاهم أكثر من الجراثيم المتواجدة في فراء الكلاب الضالة.

وخلال الدراسة الصغيرة، تم فحص 18 رجلًا مقابل 30 كلبًا من سلالات مختلفة، ومع ذلك وجدت دراسة أخرى أن الرجال العاملين في المجالات الصحية المختلفة يمتكلون بكتريا وجراثيم أقل في لحاهم من غيرهم اللذين لا يمتلكون أي لحى على الاطلاق.

ورغم هذة النتائج التى توصلت إليها كل هذة الدراسات قدّم مجموعة من الخبراء بعض النصائح للحصول على لحى نظيفة ومرتبة.

ومن جانبه قال الخبير جوث ديفيز، مؤسس صالون سافيلز باربرز للتجميل والحلاقة في شيفيلد "يجب غسل شعر اللحية مثل غسل شعر الرأس، كما يوصي بالغسيل وترطيب اللحية عند الاستحمام"، مشيرا إلى أن المنتجات المخصصة للحى أفضل.

أما ستيفي وارويكر، مدير المتجر في فرع آخر، فيعتقد أن الغسيل وترطيب اللحية يوما بعد يوم أو عدة مرات في الأسبوع يكفي، لانها مثل الشعر قد يؤذيها كثرة الغسيل، كما نصح بضرورة حك اللحية جيدا أثناء الغسيل للتخلص من القشور الجلدية مثل الشعر تماما مع استخدام بعد المنتجات المقشرة المخصصة من مرتين إلى ثلاثة على مدار الاسبوع .

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واتفق الخبراء أن الترطيب اليومي بزيت لحية أو البلسم المخصص ضروري، لانه يجعل اللحية أكثر حيوية و صحة. أما تمشيط اللحية فيعد ضروريا لمظهر انيق ومرتب، وعلى الرغم من كل الدراسات التى تؤكد أن اللحى القذرة يمكنها أن تحمل البكتريا والجراثيم الخطيرة، فيما زعمت دراسة أخرى، أن هناك بكتيريا معينة تتواجد في اللحى يمكن أن تتطور لتصبح مضادات حيوية.

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