شكرا لقرائتكم خبر عن حملات التوعية تأتي ثمارها..تراجع إقبال المراهقين فى أمريكا على الوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة عن تراجع الرغبة في شراء الأطفال للوجبات السريعة والأطعمة المصنعة بنسبة بلغت 31% بفضل انتشار حملات التوعية بأضرار هذه الوجبات.
وقال كريستوفر ج. برايان الباحث في جامعة شيكاغو، "لقد تم تصميم تسويق المواد الغذائية بشكل متعمد لخلق ارتباطات عاطفية إيجابية مع الوجبات السريعة، وربطها بمشاعر السعادة والمرح".
وأضاف "أحد أكثر الأشياء إثارة هو أن الأطفال يحصلون على تفاعل سلبي فوري أكثر مع الوجبات السريعة وتسويق الأطعمة السريعة، ورد فعل فوري أكثر إيجابية للأطعمة الصحية".
ولمواجهة هذا التأثير، قدم الباحثون مجموعة من طلاب الصف الثامن في تكساس إلى تقنيات التسويق المشحونة عاطفيا، وشركات الأطعمة السريعة المستخدمة لمعالجة قرارات شراء الأطفال، وقد ساعد ذلك على تعزيز الصور السلبية للمواد التسويقية غير المرغوب فيها .
وقد ساعد هذا التدخل الشباب والأطفال على تطوير رد فعل أمعاء سلبي عند النظر إلى الأطعمة السريعة.. وعلى الرغم من أن التدخل لم يُظهر آثارًا فورية على عادات شراء الوجبات السريعة لدى الفتيات، فقد كان واضحًا أنها استجابت للأطعمة غير المرغوب فيها بتفاعل القناة الهضمية السلبي أيضًا.
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