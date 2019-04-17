فيديو معلوماتى.. 7 فوائد صحية عند تناول الطحينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى الطحينة على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض، كما أنها تدخل فى إعداد الكثير من الأطعمة المختلفة نظرا لمذاقها الطيب. ونقدم فى الفيديو التالى7 فوائد صحية للطحينة وهي:

ونقدم فى الفيديو التالى7 فوائد صحية للطحينة وهي: 1ـ تحتوى على نسبة جيدة من البوتاسيوم تقلل ضغط الدم 2ـ بذور السمسم التى تستخدم فى تصنيعها تساعد على منع أمراض القلب Advertisements 3ـ تحتوى على مادة "الفيتوستيرول" التى تنظم مستوى الكولسترول 4ـ تحافظ على التوازن الهرمونى لدى النساء 5ـ تقلل التهابات المفاصل لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 6ـ تحسن صحة العظام لما تحتويه من معادن مختلفة 7ـ تقلل الوزن لاحتوائها على بروتين يجعل الإنسان يشعر بالشبع

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