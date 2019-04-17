شكرا لقرائتكم خبر عن العضلات الخفية.. 4 مناطق بجسمك قد تسبب الألم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هناك الكثير من العضلات الخفية بجسمك قد تسبب لك الكثير من الألم لم تسمع عنها من قبل، وقد تكون السبب وراء شعورك بالوجع.

ووفقا لتقرير نشره موقع "medlineplus" فإن العضلات الصغيرة فى الجسم عندنا لا تعمل بشكل صحيح، وقد تعوق أداء العضلات الكبيرة عن أداء وظيفتها، مما قد يؤدي إلى التعرض للإصابة أو الألم، وهذا يعني أن إعادة تأهيل تلك العضلات الصغيرة يمكن أن يؤدي إلى تخفيف ألم العضلات بشكل عام.

ولا توجد طريقة لتعرف بنفسك أي العضلات هي المسئولة عن إحساسك بالألم؛ ولكن يستطيع المعالج الطبيعي تقييم الألم من خلال استخدام تشخيصات أخرى ، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، لتحديد المشكلة.

عضلات أسفل القدم الكبير

عدم الشعور بالراحة أسفل إصبع قدميك الكبير قد يعني أنك قد اصبت في ثنية الهلوسة الطويلة (وهى العضلات التي تجعد إصبع قدمك الكبير).

يحدث ذلك إذا كنت تعاني من ضعف في الوركين ، الذى قد يسبب الضغط على أجزاء أخرى من جسمك بما في ذلك قدمك، ويؤدي الضغط الزائد على القدم إلى مزيد من الإرهاق وبالتالي الشعور بالألم.

عضلات الرقبة

إذا كنت تستيقظ مع شعور بعدم القدرة على تحريك رقبتك، فقد يكون هناك ضيق فى إحدى عضلاتك الموجودة على طول عنقك.

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غالبًا ما يرتبط ألم الرقبة بمشاكل تشمل العديد من المناطق المحيطة ، بما في ذلك الكتفين والظهر العلوي، أحد أفضل الطرق لمنعه هو ضمان وضع صحيح للرقبة أثناء العمل أو النوم.

عضلات أسفل الظهر

مجموعتان من العضلات التي يمكن أن تسهم في آلام الظهر ، إحداهما تقع بعمق داخل الوركين ، وتحدث بسبب الجلوس أكثر من اللازم، اما العضلات الأخرى فهي عضلات رقيقة تعلق على الفقرات للمساعدة في استقرارها.

لتخفيف آلام عضلات أسفل الظهر ، امشى لمدة دقيقتين على الأقل كل ساعة ، خاصة إذا كنت تجلس كثيرًا، ولتمديد القفص الصدري ، ضع قدمًا وركبة معاكسة على الأرض مع رفع الوركين إلى الأمام للشعور بتمدد العضلات.

عضلة القرص غير العضلية

إذا كان من الصعب تحريك رأسك قد يكون بسبب إصابة فى عضلة القرص فوق العضلي ، وهو عضلة صغيرة تقع في أعلى الظهر.

أحد التمرينات المنزلية البسيطة: يكون من خلال حمل نوعًا من الوزن الخفيف (مثل علبة طعام أو إبريق ماء) في كل يد من جانبك ، انحنى قليلاً للأمام وارفعها إلى جانبك ، مع التركيز على الضغط على شفرات كتفك معًا.